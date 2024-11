Tanie AMD Dragon Range już dostępne. Znamy wydajność

Chcesz pograć w najnowsze gry bez wydawania góry pieniędzy? To możliwe. Wszystko dzięki nowemu laptopowi od MSI z AMD Dragon Range na pokładzie.

Od wielu miesięcy w sieci pojawiały się doniesienia o serii AMD Dragon Range. Mowa o mobilnych procesorach na bazie architektury Zen4, które zasadniczo są lekko zmienionymi CPU z komputerów stacjonarnych. W porównaniu do rodzin Hawk Point i Strix Point dostajemy aż do 16 rdzeni, które podzielono na dwa układy CCD.

AMD serwuje nam o 7% wyższą wydajność niż Intel

Niestety dostępność urządzeń z nimi była mocno ograniczona, ale na szczęście to się chyba zmieni. MSI wypuściło do sprzedaży w chinach laptopy Raider Shadow z procesorem AMD Ryzen 7 7840HX. Oferuje on 12 rdzeni i 24 wątki z taktowaniem od 2,9 do 5,9 GHz, a całość dopełnia 64 MB pamięci podręcznej typu L3.

Należy zaznaczyć, że iGPU to rozwiązanie podstawowe, służące głównie do wyświetlania pulpitu. Mowa o układzie Radeon 610M na bazie leciwej architektury RDNA2 z dwiema jednostkami CU. Nie jest to problemem, bowiem Tajwańczycy dorzucają nam kartę NVIDIA GeForce RTX 4060, który poradzi sobie z większością gier.

Jak na razie brak niezależnych testów. Jednak według danych dostarczonych przez MSI, AMD Ryzen 7 7840HX ma być o 3% wydajniejszy niż Intel Core i7-13700HX w zadaniach wielowątkowych. Strata względem wyżej taktowanego AMD Ryzen 9 7845HX jest niewielka, chociaż zauważalna - wynosi 8%.

Jeśli chodzi o resztę specyfikacji laptopa to MSI postawiło na 17,3-calowy ekran 2,5K 240 Hz, 16 GB pamięci RAM DDR5, SSD o pojemności 1 TB oraz Wi-Fi 7. Zabrakło jednak wsparcia dla interfejsu PCI Express 5.0. Sugerowana cena to 7599 renminbi, czyli około 4279 złotych. O premierze w Polsce na razie nic nie wiadomo.

