Valve szykuje kolejny sprzęt. To będą kontrolery nowej generacji

Amerykanie rozwijają skrzydła i po cichu pracują nad kolejnymi sprzętami. Tym razem nie będzie to konsola przenośna, a kontrolery.

Dalsza część tekstu pod wideo

Valve najlepiej znane jest ze swojej cyfrowej platformy dla graczy, czyli Steama. Jednak Amerykanie mają w swoim dorobku również sporo mniej i bardziej udanego sprzętu. Mowa nie tylko o Steam Decku czy zestawie Index do VR. A wygląda na to, że gigant szykuje się do powiększenia swojego portfolio.

Granie z kanapy na PC? Nic prostszego!

W sieci pojawiły się wczesne rendery pochodzące ze SteamVR, które zdradzają iż trwają prace nad projektami o nazwie roboczej "Ibex" oraz "Roy". Pierwszy z nich to Steam Controller 2, który przeszedł drastyczne zmiany. Prócz tradycyjnych gałek analogowych i podwójnego d-pada dostaniemy również dwa gładziki. Należy zakładać, że całość będzie podobna do sterowania we wspomnianym wcześniej Steam Decku.

Drugi z projektów dotyczy kontrolerów do zabawy z wirtualną rzeczywistością. Widać tutaj wyraźną inspirację konkurencją, a dokładniej wskaźnikami dołączanymi do zestawu Meta Quest 3. Niestety, na podstawie samych renderów nie da się powiedzieć nic konkretnego o specyfikacji. Nie wiadomo nawet na jakim etapie są prace oraz czy kontrolery ujrzą światło dzienne, czy zostaną porzucone.

Biorąc pod uwagę, że w Valve pracują entuzjaści słuchający opinii graczy można śmiało założyć, iż dostaniemy analogi wykorzystujące efekt Halla. So one dużo trwalsze od standardowych i zasadniczo eliminują zjawisko tzw. "driftowania", świetnie znane posiadaczom konsol Nintendo Switch. Oczywiście dla wielu osób kluczowa jak zwykle pozostanie cena, ale tą trudno obecnie nawet oszacować.

Zobacz: To koniec pewnej epoki. Legenda opuszcza Sony

Zobacz: ZEUS nadciąga. Grecki bóg zagości w naszych komputerach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BlueSky, Pavel Djundik, D-renji

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne