ZEUS nadciąga. Grecki bóg zagości w naszych komputerach

Budujesz nową stację roboczą z kilkoma kartami graficznymi? A może najwydajniejszy komputer do gier? Tajwańczycy mają zasilacz, który temu podoła.

W sklepach znaleźć można obecnie zatrzęsienie szalenie wydajnych kart graficznych i procesorów komputerowych. Fizyki jednak nie da się oszukać, a topowe sprzęty często charakteryzują się wysokim poborem mocy. To właśnie dlatego tak ważny jest porządny zasilacz przy składaniu nowego PC.

Całkowicie pasywna praca aż do 50% obciążenia

SilverStone poinformował o nowym modelu, który czerpie z greckiej mitologii - ZEUS 1650R Titanium. Jest to w pełni modularny zasilacz zgodny ze standardem ATX 3.1 oraz PCIe 5.0. Jak sama nazwa wskazuje oferuje on moc do 1650 W oraz wysoką sprawność potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS TItanium.

Platforma oparta została na mocnej, pojedynczej linii +12 V (do 137,5 A), aktywnym PFC oraz wyłącznie japońskich kondensatorach. Oczywiście nie zabrakło szeregu zabezpieczeń jak OCP, OPP, OVP, OTP, SCP czy UVP. Całość chłodzi cichy, 135-milimetrowy wentylator z podwójnym łożyskiem kulkowym, który oferuje trzy tryby pracy. W jednym z nich aż do 50% obciążenia pozostaje wyłączony.

Dostajemy tutaj czarne przewody taśmowe. Do naszej dyspozycji oddano m.in. trzy wtyczki 12V-2x6 zdolne do napędzania kart graficznych GeForce RTX 4000 i nowszych oraz aż dwanaście klasycznych 8-pin. Tym samym opisywane PSU świetnie będzie nadawać się do stacji roboczych.

Data debiutu w sklepach i sugerowana cena w Polsce pozostają nieznane. Więcej dowiemy się zapewne na targach CES 2025 w Las Vegas (USA) na początku stycznia. Jedno jest pewne - czeka nas walka bogów. SilverStone ze swoim ZEUSem oraz ASUS z Thorem.

Źródło zdjęć: SilverStone

Źródło tekstu: oprac. własne