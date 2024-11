Action rzucił za 49 zł. Tylko czekać, aż ustawią się kolejki

Niskie ceny? Do tego wcale nie potrzeba Black Friday. Udowadnia to Action, który zaoferował zatrzęsienie mocarnych promocji. Jest w czym wybierać.

Popularna sieć sklepów Action kolejny raz przygotowała dla nas atrakcyjne promocje. Tym razem mamy szansę połączyć funkcjonalność, nowoczesność i atrakcyjną cenę. Do zgarnięcia jest szereg produktów, które ułatwią nam codziennie życie, dodając od niego szczyptę nowoczesności w przystępnej cenie.

Tanio i dobrze. Action kolejny raz zaskakuje

Wybrać możemy między innymi zestaw inteligentnych przełączników, bezprzewodowy głośnik imprezowy z RGB LED, inteligentny wideodzownek oraz powerbank. Dociekliwi konsumenci znajdą jednak więcej.

Bezprzewodowe przełączniki od Smartwares to idealne rozwiązanie aby w prosty sposób zmodernizować mieszkanie. Do naszej dyspozycji są 3 gniazdka z pilotem zdalnego sterowania o zasięgu 30 metrów. Producent deklaruje obsługę do zawrotnych 2300 W. Wszystko to w cenie 49,99 złotych.

Dla osób marzących o domowych imprezach przygotowano bezprzewodowy głośnik Fresh ‘n Rebel. Kusi on mocnym dźwiękiem, bogatym podświetleniem zsynchronizowanym z muzyką, dołączonym mikrofonem do karaoke oraz długim czasem pracy - do 10 godzin. Promocyjna cena to 262,99 złotych.

Jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo, inteligentny dzwonek LSC Smart Connect to propozycja dla Ciebie. Wbudowana kamera Full HD pozwala na sprawdzenie z poziomu smartfona odwiedzających, nawet gdy nie ma nas w domu. Wszystko z odpornością na warunki atmosferyczne i nowoczesnym złączem USB typu C. Cena? Zaledwie 109,99 złotych, a więc zdecydowanie taniej niż u konkurencji.

Na koniec zostaje nam wytrzymały powerbank o pojemności 20 000 mAh i z funkcją szybkiego ładowania do 15 W. Oczywiście nie zabrakło tutaj USB typu A i C, kilku wersji kolorystycznych, diod sygnalizujących czy dołączonego przewodu. Cena? Aż o 17% taniej niż normalnie, co oznacza 69,99 złotych.

