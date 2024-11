Nowe karty graficzne są już blisko. Ten producent pokaże je pierwszy

Producenci zestawów komputerowych potwierdzają, że to Intel jako pierwszy pokaże nowe karty graficzne. Nie będą to jednak najwydajniejsze układy na rynku.

Cała wielka trójca - AMD, Intel oraz NVIDIA - szykuje się do premiery nowych kart graficznych. Mowa oczywiście o seriach Radeon RX 8000, ARC Battlemage oraz GeForce RTX 5000. Ale tylko jeden z producentów ma zaprezentować swoje układ jeszcze w tym roku, a mowa o Niebieskich.

Niebiescy chcą wyprzedzić Czerwonych i Zielonych

Już wcześniejsze plotki sugerowały, ze Intel pokaże swoje karty graficzne jeszcze w tym roku. Tym jednak razem dostajemy potwierdzenie - koreańska redakcja ZDNET powołując się na swoje źródła twierdzi, że Intel ARC Battlemage pojawi się nie później niż pod koniec grudnia.

Niestety to koniec konkretów, a reszta to domysły. Zdaje się, że pierwszy pojawi się średniopółkowy model Intel ARC B580. Pierwsze testy w bazie Geekbench wskazują na 20 rdzeni Xe2 oraz 12 GB pamięci VRAM na 192-bitowej szynie danych. Wszystko to przy maksymalnym taktowaniu do 2850 MHz.

A co z samą wydajnością? No i tutaj rodzą się problemy. Mowa o wyniku 78 743 punktów w teście OpenCL. To mniej nawet niż aktualna generacja oraz Intel ARC A580. Sugeruje to więc, że mówimy o testach próbki inżynieryjnej na bazie wstępnych i niedopracowanych sterowników.

Tym samym z ostatecznymi wnioskami warto wstrzymać się do oficjalnej premiery i niezależnych testów. Zwłaszcza, że Intel zapowiedział się na skupieniu na nisko-średnim segmencie cenowo-wydajnościowym.

