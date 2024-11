Intel Core Ultra 5 225F w pierwszych testach. Czuć niedosyt

Tani procesor Intela nowej generacji został już przetestowany. Jest zauważalnie lepiej, ale nie na tyle by argumentowało to kupno całej nowej platformy.

Niemal równy miesiąc temu na rynku zadebiutowały procesory Intel Core Ultra 200S, znane też jako rodzina Arrow Lake-S. Nowe architektury takie jak Lion Cove i Skymont, pełna budowa modułowa oraz litografie od TSMC, z procesem 3 nm włącznie, przełożyły się na ogromny spadek poboru mocy i temperatur.

Intel Core Ultra 5 225F oferuje skok wydajności do 17%

Na start dostaliśmy najwydajniejsze, ale i najdroższe CPU dla entuzjastów, czyli serie -K oraz -KF. Wiele osób wciąż czeka na przystępniejsze, zablokowane układy mające pokazać się na początku przyszłego roku. A tak się składa, że test jednego z modeli namierzony został już w bazie wyników Geekbench.

Intel Core Ultra 5 225F to propozycja 10-rdzeniowa, która korzysta z konfiguracji 6 wysokowydajnych rdzeni typu P i 4 energooszczędnych typu E. Mamy tutaj do czynienia z zegarem bazowym 3,3 GHz i do 4,9 GHz w trybie Turbo. Całość bez zintegrowanego układu graficznego (tzw. iGPU) i przy deklarowanym TDP rzędu 65 W.

Program Geekbench ocenia opisywany procesor na 2653 punktów dla wydajności jednowątkowej i 13 028 punktów dla zadań wielowątkowych. To kolejno o około 11% i 17% lepszy wynik niż w przypadku Intel Core i5-14400, czyli procesor o niemal identycznej specyfikacji z poprzedniej generacji.

Czy to mało? Nie. Trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze Intel Core Ultra 200S korzysta z nowej platformy, co wymusza zmianę płyty głównej na taką z gniazdem LGA 1851. Tego typu wzrost wydajności niekoniecznie jest ku temu dobrym argumentem.

Po drugie chociaż benchmarki są wygodne w użyciu, to nie zawsze mają najlepsze przełożenie na codziennie użytkowanie PC. Mamy tutaj na myśli oczywiście gry, z którymi Intel Arrow Lake-S radzą sobie momentami gorzej niż starsze układy z rodzin Raptor Lake i Raptor Lake Refresh.

Podsumowując z ostatecznymi wnioskami warto wstrzymać się do targów CES 2025 w Las Vegas (USA) na początku stycznia. To właśnie wtedy oficjalnie mają zostać zaprezentowane nowe procesory, a niedługo później powinniśmy dostać pierwsze obszerne i niezależne recenzje.

