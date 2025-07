Media Expert ze świetną promocją. Gamingowy laptop aż 1000 zł taniej

ACER Nitro V 16

Zacznijmy od tego, na co będziemy patrzeć, czyli matrycy. Jest to matowa, 16-calowa jednostka wykonana w technologii IPS. Oferuje ona rozdzielczość 1920 × 1200 pikseli i odświeżanie 165 Hz. Sercem urządzenia jest natomiast układ AMD Ryzen 7 8845HS. Jest to 16-wątkowy i 8-rdzeniowy potwór, którego wspiera 16 GB (2 × 8 GB) DDR5 o taktowaniu 5600 MHz. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby ją rozbudować do 32 GB. Nie zawodzi także dysk. Jest to 1 TB PCIe NVMe 4.0.