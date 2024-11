Qualcomm poległ. Twarde dane nie pozostawiają złudzeń

Qualcomm próbował naśladować Apple i rzucić wyzwanie Intelowi oraz AMD. Plany były ambitne, obietnice spore, ale efekty okazały się mizerne.

Na rynku procesorów komputerowych mamy dwie dominujące firmy - AMD oraz Intel, które korzystają z architektury x86. Jednak Apple pokazało swoimi układami, że w ARM również drzemie spory potencjał Zwłaszcza gdy mowa o długim czasie pracy na jednym ładowaniu.

Laptopy z Snapdragonem stanowią nadal niszę

Sukcesu gigantowi z Cupertino pozazdrościł Qualcomm, znany głównie z SoC dla smartfonów. W efekcie w tym roku do sprzedaży trafiły laptopy z procesorami Snapdragon X Elite oraz Snapdragon X Plus. Opinie recenzentów i użytkowników były mieszane, ale czy mowa o katastrofie?

Według danych dostarczonych przez grupę badawczą Canalys, sprzedano około 720 000 komputerów z procesorami Qualcomma. Stanowi to zaledwie 0,8% wszystkich sprzedanych PC w trzecim kwartale 2025 roku. Urządzenia te odpowiadają za mniej niż 1,5% rynku urządzeń z Windowsem.

Nadzieję upatrywane są w kończącym się wsparciu dla systemu Windows 10, co oznacza wymianę sprzętu w firmach. Wielu partnerów Microsoftu utrzymuje jednak, że nie jest zainteresowana drogimi maszynami z Copilot+. Ratunkiem mogą być tańsze laptopy z Snapdragon X Elite/Plus planowane na początek 2025 roku.

Aktualnie największym problemem laptopów z Windows for ARM jest garstka w pełni obsługiwanych aplikacji. W tej formie to głównie (drogie) maszyny do internetu, a nie coś nadającego się do pracy czy grania. Tylko czas pokaże czy twórcy oprogramowania pokuszą się o rozwój aplikacji dla architektury ARM.

