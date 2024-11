Intel ARC Battlemage już w sklepach. Jest tanio

Intel może wszystkich pozytywnie zaskoczyć. Karty graficzne ARC Battlemage szykują się zaatakować segment, który AMD i NVIDIA od długiego czasu ignorują.

Chwilę temu na rynku debiutowały procesory AMD Ryzen 9000 oraz Intel Arrow Lake, a teraz komputerowi entuzjaści czekają na nowe karty graficzne. Zarówno NVIDIA, Intel, jak i AMD planują niedługo wypuścić kolejne generacje, czyli rodziny GeForce RTX 5000, ARC Battlemage oraz Radeon RX 8000.

Złożenie taniego PC do gier będzie znowu możliwe

W przypadku Zielonych i Czerwonych oficjalne premiery planowane są na styczeń przyszłego roku i targi CES 2025 w Las Vegas (USA). Niebiescy chcą być jednak szybsi i ich karty zobaczymy jeszcze w tym roku. Potwierdzają to partnerzy zajmujący się produkcją autorskich modeli.

Oferty pierwszego układu, Intel ARC B580, zaczęły pojawiać się w już w zagranicznych sklepach. Mowa o kwocie 246 dolarów, czyli około 999 złotych. Do tego należy jeszcze doliczyć polski VAT, co dałoby około 1229 złotych. Oczywiście na chwilę obecną trudno powiedzieć czy to oficjalne ceny, czy wypełniacze przed premierą.

Nie dajcie się zwieść nazwie - "Limited Edition" to po prostu układy referencyjne produkowane przez samych Niebieskich. A co ze specyfikacją? Wpisy w bazie Geekbench wskazują, że dostaniemy GPU oferujące 20 rdzeni Xe2 i 12 GB VRAM na 192-bitowej szynie danych. Wszystko to przy maksymalnym taktowaniu do 2850 MHz.

Chociaż nadal opieramy się na poszlakach, to faktycznie wygląda na to, że rodzina Intel ARC Battlemage zadebiutuje w grudniu 2024. Ma się ona skupić na niskiej i średniej półce cenowo-wydajnościowej, a w późniejszym terminie dostaniemy więcej modeli niż tylko ARC B580.

