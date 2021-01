Mały, ale wariat. Shuttle prezentuje mini-PC z Ryzenami

Firma Shuttle zaprezentowała nowy, miniaturowy komputer z procesorami AMD Ryzen. Ten idealnie nadaje się do pracy biurowej lub konsumowania multimediów.

Niemiecka firma Shuttle wprowadza do swojej oferty nowy PC typu Barebone z procesorem AMD Ryzen. Model XPC DA320, bo o nim właśnie mowa, mieści się w niewielkiej obudowie o grubości zaledwie 4,3 cm i pojemności 1,3 litrów. Pomimo tak skromnych gabarytów we wnętrzu znalazło się miejsce dla pełnowymiarowego procesora AMD Ryzen czy też 32 GB pamięci RAM. Z kolei zintegrowany układ graficzny AMD Radeon Vega pozwala na podłączenie maksymalnie trzech monitorów 4K Ultra HD przez złącza HDMI 2.0 lub DisplayPort 1.4.

Poza tym komputer wyposażony jest w dwie karty sieciowe, osiem złączy USB, a także dwa porty COM. Ciekawie prezentuje się też możliwość włączenia PC-ta zdalnie, co znacząco ułatwia wykorzystywanie go na przykład w formie przystawki multimedialnej do telewizora. Komputer można kupić zarówno w wersji z dyskiem SATA, jak i M.2 NVMe. Co więcej, dostępną przestrzeń można łatwo poszerzyć, dzięki zewnętrznemu złączu na dysk SSD NVMe w formacie M.2-2280. Całość zasilana jest przy pomocy 120-watowego zasilacza.

Rekomendowana cena Shuttle XPC Barebone DS320 to 198 euro + VAT. Komputer jest już dostępny w europejskich sklepach z elektroniką.

Zobacz: Qualcomm pracuje nad konkurentem dla Apple M1. Obsłuży do 32 GB RAM

Zobacz: Procesory Intel Rocket Lake - mniej rdzeni w wyższej cenie? Wyciekły ceny układów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Shuttle