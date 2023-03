Zamów Samsung TV w przedsprzedaży, a soundbar dostaniesz za 1 zł

Samsung ruszył z pierwszą przedsprzedażą swoich tegorocznych telewizorów. Zamawiając objęty ofertą model z serii Excellence Line Neo QLED 8K, Neo QLED 4K lub OLED można otrzymać soundbar za złotówkę.

Tegoroczna oferta telewizorów firmy Samsung jest bardziej zróżnicowana niż wcześniej, dlatego do pierwszej przedsprzedaży trafiły modele reprezentujące różne technologie i adresowane do widzów o różnych potrzebach i oczekiwaniach. Excellence Line Neo QLED 8K i Neo QLED 4K wykorzystują technologię Quantum Mini LED, która odpowiada między innymi za lepszą kontrolę nad podświetleniem. Przekłada się to na większą szczegółowość obrazu, zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach.

Jednym z wyróżników Excellence Line jest multi-inteligentny procesor, który wspomaga proces skalowania jakości obrazu zbliżonej do 8K. Efekt końcowy wspierany jest dodatkowo przez technologię Wzmocnienia Głębi Obrazu Pro (Real Depth Enhancer Pro) oraz lepszą kontrolę nad podświetleniem kształtów (Shape Adaptive Light Control), co ma pozwala uzyskać efekt trówymiarowości.

Z kolei tegoroczne telewizory Samsung OLED S90C łączą w sobie głęboką czerń, czystą biel oraz paletę żywych kolorów. Dzięki nowoczesnym samoemisyjnym pikselom oraz Quantum Dot widzowie powinni się cieszyć się realistycznymi, wyraźnymi i jaśniejszymi kolorami.

Promocja przedsprzedażowa

W ramach przedsprzedaży można wcześniej zamówić najnowsze telewizory Samsunga z oferty na 2023 rok, ale także zyskać soundbar za 1 zł. W zależności od wybranego modelu oferowane będą soundbary Q-Serii: HW-Q800B lub HW-Q930B. Oba urządzenia wspierają funkcje Q-Symphony oraz Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni, co ma potęgować wrażenia i stworzyć zgrany duet z nowymi telewizorami. Dostępne konfiguracje zawiera tabela poniżej.

Kategoria Model telewizora Soundbar

HW-Q800B Soundbar

HW-Q930B Neo QLED 4K QE55QN85CATXXH X OLED QE55S90CATXXH X Excellence Line QE65QN700CTXXH X Excellence Line QE65QN800CTXXH X Neo QLED 4K QE65QN85CATXXH X Excellence Line QE65QN900CTXXH X Neo QLED 4K QE65QN95CATXXH X OLED QE65S90CATXXH X



Zamówienia w ramach przedsprzedaży można składać do 2 kwietnia 2023 roku. Wysyłka produktów rozpocznie się od 3 kwietnia i potrwa do 16 kwietnia tego roku. Liczba promocyjnych zestawów jest ograniczona. Zestawy promocyjne można zamawiać na stronie Samsung.com, w salonach Samsung Brand Store, a także w sieciach Audio Color, RTV Euro AGD, Media Expert, Neonet, Media Markt oraz x-kom.

