Galaxy Watch6 Pro: Samsung przywróci ważną funkcję

Samsung pracuje nad nową serią swoich inteligentnych zegarków, które zadebiutują jeszcze w tym roku. Do modelu Pro wróci ważny i lubiany element wyposażenia.

Galaxy Watch 5 Pro, którego używam na co dzień, to udany smartwatch Samsunga, który jednak został "trochę zepsuty" przez producenta. Pisałem o tym w recenzji tego zegarka (link poniżej). To, czego mi tu najbardziej brakuje, to fizyczny pierścień obrotowy wokół wyświetlacza. Ubiegłoroczny model został wyposażony w jego dotykową wersję, która jest beznadziejna i dla zachowania spokoju nie mam ochoty z niej korzystać.

Pojawiło się jednak światełko w tunelu. Najnowsze raporty donoszą, że Samsung przywróci brakujący element wyposażenia w nadchodzącym modelu Galaxy Watch 6 Pro. Jeśli tak się stanie, będzie to dla mnie bardzo duża zachęta, by "piątkę" zamienić na "szóstkę". W modelu Galaxy Watch6 pozostanie cyfrowy pierścień wokół ekranu.

Samsung Galaxy Watch4 Classic z fizycznym pierścieniem obrotowym wokół ekranu

Nowy, topowy zegarek Koreańczyków ma też lepiej się obchodzić z energią, dzięki czemu zyskamy dłuższy czas pracy urządzenia. Galaxy Watch 6 Pro, w przeciwieństwie do poprzednika, ma być dostępny w dwóch rozmiarach – Galaxy Watch5 Pro można kupić tylko w wersji 45 mm. Mniejszy wariant "szóstki" może przypaść do gustu wielu osobom, które nie chcą podstawowego modelu, a Pro jest dla nich za duży.

Póki co nie wiadomo, kiedy Samsung zamierza zaprezentować smartwatche z serii Galaxy Watch6. Może się to stać na przykład podczas wydarzenia, podczas którego poznamy nowe składane smartfony koreańskiego producenta.

