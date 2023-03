Samsung Galaxy Z Fold5 będzie jak Fold4, tylko z lepszym procesorem

Składane smartfony Samsunga mają coraz większą konkurencję ze strony chińskich producentów, ale Koreańczycy nic sobie z tego nie robią. Najnowsze doniesienia sugerują, że Galaxy Z Fold5 nie będzie taki innowacyjny, jak wcześniej podawano.

W 2022 roku sprzedano 14,2 mln składanych smartfonów, z czego 80% to produkty Samsunga. Rok wcześniej było to 8 milionów urządzeń i 87% udział Koreańczyków. W 2023 roku prawdopodobnie do użytkowników trafi jeszcze więcej "składaków", jednak udział Samsunga może być jeszcze mniejszy z powodu mocnej, chińskiej konkurencji. Co więcej, jeśli wierzyć najnowszym plotkom, Samsung nie stara się, by swoją dominującą pozycję na rynku takich urządzeń utrzymać.

Dowodem na ostatnie stwierdzenia ma być specyfikacja nadchodzącego Galaxy Z Fold5. Smartfon ten zasadniczo ma być Foldem 4, ale z lepszym układem SoC i ulepszonym zawiasem. Nieco zmienić mogą się również rozmiary nowego urządzenia.

Galaxy Z Fold5 to Fold4 z kilkoma ulepszeniami

Samsung Galaxy Z Fold5 ma być wyposażony w te same wyświetlacze, co Galaxy Z Fold4, o przekątnych 7,6 cala oraz 6,2 cala. Wbrew wcześniejszym doniesieniem, wewnątrz obudowy nie znajdzie się miejsce dla rysika S Pen. Na przeszkodzie podobno stoją względy technologiczne. Niektóre źródła podawały, że główny aparat w nadchodzącym składaku będzie miał rozdzielczość 108 Mpix. Ta informacja została również obalona. Galaxy Z Fold5 najprawdopodobniej będzie miał taki sam główny aparat, jak poprzednik, z matrycą Isocell GN3 50 Mpix. W tym przypadku podobno chodzi o to, że w smuklejszej obudowie składanego smartfonu jest za mało miejsca na większe czujniki.

Jeden z raportów informował, że w Galaxy Z Fold5 teleobiektyw 10 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym zostanie zamieniony na 64-megapikselowy teleobiektyw z zoomem 2X. Ta plotka nie została jednak potwierdzona przez żadne wiarygodne źródło.

Największym ulepszeniem w Foldzie 5 w stosunku do poprzednika będzie nowszy i wydajniejszy układ SoC. Oczekuje się, że będzie to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Lepszy ma być też zawias smartfonu, którego konstrukcja ma zapobiec powstawaniu źle wyglądającego zagięcia na wewnętrznym wyświetlaczu.

A jak będzie w rzeczywistości? Tego powinniśmy się dowiedzieć latem tego roku, kiedy powinna się odbyć premiera nowych "składaków" Samsunga.

