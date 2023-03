Galaxy S23 nawet 700 zł taniej. Samsung ma nową promocję

Seria smartfonów Samsung Galaxy S23 nie należy do tanich, ale producent robi wiele, by zachęcić nas do wyboru jednego z trzech tegorocznych flagowców. W najnowszej promocji cashback Samsung pozwoli zaoszczędzić nawet 700 zł.

Od początku startu sprzedaży serii Galaxy S23 producent oferował korzystne zniżki i bonusy, osładzające nieco wysoką cenę zakupu. Teraz Samsung ruszył z kolejna taką okazją, w której zwraca część wydanej kwoty: „Marcowa promocja cashback – Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra”.

Formuła akcji jest dobrze znana z poprzednich tego typu promocji – najpierw trzeba telefon kupić, ale później pieniądze w określonej wysokości wracają na konto.

Promocja obowiązuje od 6 do 19 marca 2023 r. do godziny 23:59. Zwrot dla Galaxy S23 Ultra wynosi 700 zł, dla Galaxy S23+ 500 zł, a dla Galaxy S23 – 300 zł.

Galaxy S23 taniej – jak skorzystać?

Zasady są bardzo proste. Najpierw trzeba nabyć smartfon z serii Galaxy S23 w okresie trwania promocji – więc liczą się zakupy zrealizowane wczoraj i w kolejnych dniach, do 19 marca. Można tego dokonać w punktach sprzedaży wymienionych w regulaminie – jak zawsze są to największe sklepy z elektroniką, sklepy internetowe i salony Samsunga.

Drugi krok to aktywacja swojego urządzenia w terminie do 26 marca 2023 r. do końca dnia. Trzeba po prostu uruchomić smartfon na terytorium Polski wraz z dostępem do Internetu.

Trzeci krok to wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w aplikacji Samsung Members w terminie do 2 kwietnia 2023 r. Trzeba też dołączyć dowód zakupu oraz wpisać numer konta bankowego. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia nabywca jednego z Galaxy S23 otrzyma zwrot. Wypłata nastąpi do 21 dni kalendarzowych.

Więcej szczegółów w regulaminie: Marcowa promocja cashback

Według cen na stronie Samsunga, cena za Galaxy S23 zaczyna się od 4599 zł (8 + 128 GB), Galaxy S23+ oznacza wydatek co najmniej 5799 zł (8 + 256 GB), natomiast na Galaxy S23 Ultra trzeba przygotować minimum 6799 zł (8 + 256 GB). Podobne ceny mogą obowiązywać w innych punktach sprzedaży.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: wł., Samsung