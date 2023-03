Masz samsunga? To możesz mieć też problem

Użytkownicy smartfonów Galaxy S23 oraz Galaxy S23+ zgłaszają problem związany z głównym aparatem w tych urządzeniach. Powoduje on częściowe rozmycie zdjęć, za co może odpowiadać wada sprzętowa obiektywu.

Nowe smartfony często wykazują jakieś problemy na początku swojej rynkowej "kariery". Wynikają one w większości przypadków z usterki oprogramowania, więc przy okazji jego aktualizacji zostają usunięte. Gorzej jednak, jeśli problem wynika z wad sprzętu. Taka sytuacja ma prawdopodobnie miejsce w przypadku dwóch tegorocznych flagowców Samsunga, Galaxy S23 i Galaxy S23+.

Niektórzy użytkownicy Galaxy S23 oraz Galaxy S23+ zgłaszają, że na zdjęciach z głównego aparatu tych smartfonów zauważyli rozmycia w kształcie banana lub pierścienia. Są one najbardziej widoczne na zdjęciach z tekstem, co jednak nie oznacza, że inne zdjęcia są od nich wolne. Co więcej, położenie nieostrych obszarów wydaje się stałe, co może wskazywać, że jest to fizyczna wada obiektywu głównego aparatu.

Tak wyglądają przykładowe zdjęcia, na których zaznaczono rozmyte obszary. Pochodzą one z Samsunga Galaxy S23, jednak usterka dotyczy również Samsunga Galaxy S23+. Rozmycia są widoczne także na zdjęciach zapisanych w formacie RAW.

(źródło: s9tralala / Samsung EU Community)

(źródło: Trelax / Android Hilfe)

Wydaje się, że większość urządzeń, których dotyczy opisany powyżej problem, została wyprodukowana w Wietnamie. To tam powstaje większość smartfonów Samsunga. Rozmycia na zdjęciach zostały również zauważone na niektórych smartfonach, które zostały wyprodukowane w fabrykach w Indiach oraz Korei Południowej.

Samsung na razie nie skomentował sprawy. Jeśli jednak okaże się, że problem jest sprzętowy, jak sugerują niektórzy, to posiadaczy wadliwych urządzeń będzie czekać wymiana modułu aparatu. Jest też szansa, że szykowana przez Samsunga duża aktualizacja oprogramowania dla serii Galaxy S23 coś w tym zakresie pomoże.

