Samsung szykuje rewolucję. Rolowany Galaxy Z Slide coraz bliżej

Galaxy Z Slide – smartfon, który się rozciąga

Z informacji południowokoreańskich mediów wynika, że urządzenie ma trafić na rynek jako Samsung Galaxy Z Slide i zadebiutować razem z serią Galaxy S28. Kluczową cechą będzie ekran, który po rozsunięciu osiągnie przekątną około 10 cali. To poziom małego, ale nie najmniejszego tabletu.

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Panel ma oferować proporcje 16:9 oraz zagęszczenie pikseli w okolicach 440 ppi. W praktyce oznacza to sprzęt, który ma łączyć funkcje telefonu i tabletu bez typowego dla składanych modeli zagięcia. Co więcej, mówi się już o kolejnym modelu planowanym na 2030 rok, co sugeruje długofalową strategię.

Technologia trudniejsza niż foldy

Choć składane smartfony są dziś czymś normalnym, modele rolowane pozostają w sferze prototypów. Powód jest prosty – znacznie wyższy poziom trudności technologicznej. Ekran musi wytrzymać tysiące cykli zwijania i rozwijania, bez utraty jakości, nierówności czy widocznych deformacji.

Dochodzi do tego skomplikowana konstrukcja mechaniczna. Panel jest zwijany wewnątrz obudowy, co generuje naprężenia i wymaga precyzyjnego systemu rolek oraz wzmocnień. Jednocześnie całość musi pozostać cienka i lekka. To jeden z powodów, dla których LG – mimo gotowego prototypu – nigdy nie wprowadziło swojego urządzenia na rynek.

Samsung Display chce uciec konkurencji

Za ekran do Galaxy Z Slide ma odpowiadać Samsung Display. Firma chce wykorzystać moment, gdy rynek rolowanych urządzeń praktycznie nie istnieje. W branży mówi się, że kto pierwszy zbuduje łańcuch dostaw i zdobędzie klientów, ten może narzucić standardy.

To ważne, bo w segmencie składanych paneli Samsunga nie ma już takiej przewagi jak kiedyś. Udziały firmy spadły, a chińskie BOE zaczęło ją wyprzedzać. Rolowane wyświetlacze mają być nowym polem rywalizacji, gdzie przewaga technologiczna znów może odegrać kluczową rolę.

Lata przygotowań i pierwsze prototypy

Samsung nie zaczyna od zera. Już w 2023 roku pokazał koncepcję Flex Hybrid, łączącą składanie i rozsuwanie. Niedługo później zaprezentowano Rollable Flex, czyli ekran zdolny znacząco zwiększać swoją powierzchnię.

Firma zdobyła też praktyczne doświadczenie, dostarczając rolowane panele do laptopa Lenovo. To ważny krok, bo pokazuje, że technologia wychodzi poza laboratoria i trafia do realnych produktów.

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Nowy rozdział rynku mobilnego

Jeśli projekt się powiedzie, Galaxy Z Slide może wyznaczyć nowy kierunek dla całej branży. Rolowane smartfony mają potencjał, by zlikwidować granicę między telefonem a tabletem, bez kompromisów znanych ze składanych ekranów.