Sprzęt

Samsung szykuje rewolucję. Rolowany Galaxy Z Slide coraz bliżej

Samsung może być o krok od wprowadzenia zupełnie nowej kategorii urządzeń. Według najnowszych doniesień, południowokoreańska firma pracuje nad smartfonem z rozwijanym ekranem. Premiera już w 1H2028.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:48
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung szykuje rewolucję. Rolowany Galaxy Z Slide coraz bliżej
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Galaxy Z Slide – smartfon, który się rozciąga

Z informacji południowokoreańskich mediów wynika, że urządzenie ma trafić na rynek jako Samsung Galaxy Z Slide i zadebiutować razem z serią Galaxy S28. Kluczową cechą będzie ekran, który po rozsunięciu osiągnie przekątną około 10 cali. To poziom małego, ale nie najmniejszego tabletu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Panel ma oferować proporcje 16:9 oraz zagęszczenie pikseli w okolicach 440 ppi. W praktyce oznacza to sprzęt, który ma łączyć funkcje telefonu i tabletu bez typowego dla składanych modeli zagięcia. Co więcej, mówi się już o kolejnym modelu planowanym na 2030 rok, co sugeruje długofalową strategię.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Srebrny SM-S938
0 zł
5699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5699.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Jasnoniebieski SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Jasnoniebieski SM-S931
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Granatowy SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Granatowy SM-S931
0 zł
2854.29 zł - najniższa cena
Kup teraz 2854.29 zł
Advertisement

Technologia trudniejsza niż foldy

Choć składane smartfony są dziś czymś normalnym, modele rolowane pozostają w sferze prototypów. Powód jest prosty – znacznie wyższy poziom trudności technologicznej. Ekran musi wytrzymać tysiące cykli zwijania i rozwijania, bez utraty jakości, nierówności czy widocznych deformacji.

Dochodzi do tego skomplikowana konstrukcja mechaniczna. Panel jest zwijany wewnątrz obudowy, co generuje naprężenia i wymaga precyzyjnego systemu rolek oraz wzmocnień. Jednocześnie całość musi pozostać cienka i lekka. To jeden z powodów, dla których LG – mimo gotowego prototypu – nigdy nie wprowadziło swojego urządzenia na rynek.

Samsung szykuje rewolucję. Rolowany Galaxy Z Slide coraz bliżej

Samsung Display chce uciec konkurencji

Za ekran do Galaxy Z Slide ma odpowiadać Samsung Display. Firma chce wykorzystać moment, gdy rynek rolowanych urządzeń praktycznie nie istnieje. W branży mówi się, że kto pierwszy zbuduje łańcuch dostaw i zdobędzie klientów, ten może narzucić standardy.

To ważne, bo w segmencie składanych paneli Samsunga nie ma już takiej przewagi jak kiedyś. Udziały firmy spadły, a chińskie BOE zaczęło ją wyprzedzać. Rolowane wyświetlacze mają być nowym polem rywalizacji, gdzie przewaga technologiczna znów może odegrać kluczową rolę.

Lata przygotowań i pierwsze prototypy

Samsung nie zaczyna od zera. Już w 2023 roku pokazał koncepcję Flex Hybrid, łączącą składanie i rozsuwanie. Niedługo później zaprezentowano Rollable Flex, czyli ekran zdolny znacząco zwiększać swoją powierzchnię.

Firma zdobyła też praktyczne doświadczenie, dostarczając rolowane panele do laptopa Lenovo. To ważny krok, bo pokazuje, że technologia wychodzi poza laboratoria i trafia do realnych produktów.

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)
Zobacz: Motorola czy Samsung? Czytelnicy wybrali lepszego Folda do zdjęć

Nowy rozdział rynku mobilnego

Jeśli projekt się powiedzie, Galaxy Z Slide może wyznaczyć nowy kierunek dla całej branży. Rolowane smartfony mają potencjał, by zlikwidować granicę między telefonem a tabletem, bez kompromisów znanych ze składanych ekranów.

Na razie trzeba jednak zachować ostrożność. Do premiery pozostały jeszcze dwa lata, a historia zna wiele ambitnych projektów, które nie dotarły do sprzedaży. Tym razem jednak stoi za nimi firma, która już raz zmieniła rynek mobilny.

Smartfony Samsung Galaxy w RTV Euro AGD
Smartfony Samsung Galaxy w x-kom
Image
telepolis
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, xleaks7 x xWearView
Źródła tekstu: mt.co.kr, Android Headlines