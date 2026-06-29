Wielka trójca pozwana. Zarzuca się im zmowę cenową

Z miesiąca na miesiąc rynek pamięci wygląda coraz gorzej, co negatywnie odbija się na podzespołach PC, laptopach, smartfonach, tabletach i innej elektronice. Miarka się przebrała i sprawa trafia do sądu. Samsung, SK hynix i Micron zostali pozwani w Stanach Zjednoczonych w związku z zarzutami dotyczącymi zmowy oraz sztucznego zawyżania cen kości DRAM.

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W dokumentach pojawia się określenie "RAMpokalipsa"

Pozew zbiorowy złożono 25 czerwca 2026 w federalnym sądzie w Kalifornii przez 14 indywidualnych konsumentów oraz 3 małe firmy. Obejmuje on szerszą grupę klientów i przedsiębiorstw, które kupowały produkty z pamięciami DRAM w okresie gwałtownych podwyżek. Skarżący twierdzą, że najwięksi producenci wykorzystali swoją dominującą pozycję na rynku i skoordynowali przejście w stronę bardziej dochodowych pamięci HBM, niezbędnych dla akceleratorów AI.

Problem w tym, że według pozwu ta zmiana miała być wygodnym pretekstem do ograniczenia produkcji starszych i tańszych pamięci, takich jak DDR3 oraz DDR4. Efekt? Mniejsza podaż, droższe moduły i ceny, które w ciągu czterech lat miały wzrosnąć nawet o około 700%. W dokumentach pojawia się wręcz określenie "RAMpokalipsa".

Sprawa nabrała dodatkowego znaczenia po ostatnich podwyżkach ze strony Apple i Microsoftu czy chłodno przyjętej zapowiedzi Steam Machine. Wspomniane firmy zwiększyły ceny o kilkaset dolarów za sztukę, tłumacząc to drastycznie rosnącymi kosztami pamięci DRAM i NAND.