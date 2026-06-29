Koniec januszowania na AliExpress i Temu. Dla Polaków to początek kłopotów

Unia Europejska wprowadza od 1 lipca dodatkową opłatę celną od wszystkich przesyłek, także tych tańszych niż 150 euro. Dotąd ten próg nie wiązał się z żadnymi opłatami. Na mocy nowych regulacji również Polaków obejmie wymóg opłacenia cła w wysokości 3 euro od każdej z grup sprowadzanych towarów – oznacza to, że zamawiając trzy koszulki i dwa kubki od sprzedawcy spoza UE zapłacimy 6 euro cła (koszulki i kubki to różne typy towarów i do każdej z tych grup należy doliczyć opłatę celną). Opłata ma chronić lokalnych sprzedawców, którzy często nie są w stanie konkurować z chińskimi platformami, zaniżającymi ceny i unikającymi ceł oraz podatków.

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Nową opłatę wykorzystają oszuści

Poczta Polska zwraca uwagę, że nowe przepisy niosą ze sobą dodatkowe zagrożenie. Należy przyjąć jako pewnik, że cyberprzestępcy będą podszywać się w SMS-ach pod firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wysyłając fałszywe wiadomości zawierające komunikaty o rzekomej konieczności uiszczenia dopłat do paczek. Poczta Polska przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności po otrzymaniu tego typu SMSa.

Cyberprzestępcy mogą stosować kilka sztuczek, w tym techniki manipulacyjne, które przekonają zaatakowaną osobę, by szybko wykonała ich polecenia i przelała pieniądze lub udostępniła swoje dane.

Zdaniem Poczty Polskiej najgroźniejszym i najbardziej prawdopodobnym mechanizmem oszustów może się okazać smishing, czyli akcja phisingowa przeprowadzona drogą SMS-ową. Cyberprzestępcy wysyłają swoim celom wiadomości tekstowe, w których informują na przykład, że paczka została zatrzymana i wymagane jest natychmiastowe kliknięcie w link z SMS-a i opłacenie jej.

Apelujemy o szczególną ostrożność w związku z rosnącą liczbą prób wyłudzeń danych. Mechanizm działania przestępców polega na wzbudzeniu poczucia pilności, a rozsyłane komunikaty sugerują konieczność szybkiej reakcji. Niewielka kwota do rzekomej dopłaty, o której wspominają oszuści, dodatkowo obniża czujność. W rzeczywistości kliknięcie w link może prowadzić do utraty pieniędzy lub przejęcia danych dostępowych do bankowości – wyjaśnia Krzysztof Romasz, Dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej.

Poczta Polska przypomina, że nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do płatności za przesyłki. Informacje dotyczące doręczenia lub ewentualnych opłat należy zawsze weryfikować poprzez oficjalne kanały – stronę internetową operatora lub kontakt z placówką.