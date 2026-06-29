Chiny pokazały światłowód przyszłości. Tak szybko jeszcze nie było

Yangtze Optical Fiber and Cable, we współpracy z China Telecom i Dekoli, pochwaliło się udanym testem światłowodu HCF, czyli hollow-core fiber. To technologia, w której światło nie biegnie przez klasyczny szklany rdzeń, lecz przez kanał wypełniony powietrzem. Oznacza to niższe opóźnienia, mniejsze zniekształcenia i potencjalnie dużo większa przepustowość.

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Niestety, na masowe wdrożenia jeszcze sobie poczekamy

W przeprowadzonym teście udało się osiągnąć łączną przepustowość 51,3 Tb/s na odcinku 206,5 km. Co ważne, transmisja odbyła się bez regeneracji sygnału po drodze i bez wzmacniaczy ROPA. Zamiast tego wykorzystano klasyczne wzmacniacze światłowodowe EDFA, co czyni wynik szczególnie interesującym z punktu widzenia realnych wdrożeń.

HCF od dawna jest wskazywane jako jedna z najbardziej obiecujących technologii dla przyszłych sieci telekomunikacyjnych i centrów danych. YOFC twierdzi, że ich rozwiązanie może zapewnić o 31% niższe opóźnienia i o 47% szybszą transmisję względem tradycyjnych światłowodów z pełnym szklanym rdzeniem. Problemem do tej pory pozostawały jednak straty sygnału na długich dystansach.

Chińczycy mieli obejść te ograniczenia dzięki lepszemu zarządzaniu mocą i przepływnością dla poszczególnych kanałów oraz nowemu wzmacniaczowi o dużej mocy. System dynamicznie dobierał parametry transmisji do warunków łącza, zamiast traktować wszystkie długości fali identycznie. Do tego zastosowano zabezpieczenia przed anomaliami mocy, automatyczne odcięcie toru optycznego i mechanizmy alarmowe chroniące sprzęt.

Znaczenie takiego testu jest większe niż tylko akademickie

Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że sieci łączące klastry GPU i centra danych stają się jednym z najważniejszych wąskich gardeł. Lepsze parametry mogą pozwolić operatorom stawiać infrastrukturę dalej od najdroższych lokalizacji, bez wyraźnej kary wydajnościowej. Z podobnych powodów technologią HCF interesują się także Microsoft, AWS, Corning i inni.