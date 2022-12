PowerColor wyręcza AMD. Chce pomóc osobom z grzejącymi się Radeonami

AMD na razie nie reaguje na problemy z grzejącymi się kartami Radeon RX 7900 XTX. Firmę postanowił wyręczyć jeden z jej partnerów, który zbiera informacje o wszystkich przypadkach.

Od kilku dni docierają do nas kolejne informacje na temat przegrzewających się kart Radeon RX 7900 XTX. Modele referencyjne w tzw. hotspot dobijają do temperatury 110 stopni Celsjusza. AMD zdaje się tym nie przejmować. Firma odpisała jednemu z użytkowników, że to normalne, chociaż jednocześnie przyznała, że bada sprawę.

Na szczęście przejął się jeden z partnerów AMD. Mowa o PowerColor, które prosi, żeby zgłaszali się do nich wszyscy, którzy mają problem z temperaturami kart Radeon RX 7900 XTX, nawet jeśli mają karty innego producenta. Firma zbiera wszystkie przypadki, aby następnie przesłać je do AMD i ułatwić śledztwo.

Temperatury Radeon RX 7900 XTX

W tym miejscu należałoby zadać pytanie — czy temperatury na poziomie 110 stopni Celsjusza są zgodne ze specyfikacją kart. Na ten moment żaden z serwisów nie uzyskał od AMD odpowiedzi, prawdopodobnie z powodu okresu świątecznego i związanych z tym urlopów. Natomiast w przypadku kart z serii RX 5700 rzeczywiście temperatura 110 st. jako ta graniczna.

Nie zmienia to faktu, że karta działająca przez cały czas z maksymalną temperaturą prawdopodobnie nie będzie odznaczała się długą żywotnością. Dlatego też, chociaż może być to zgodne ze specyfikacją, to nie powinno mieć miejsca. Testy Der8auera udowodniły, że wystarczy wymiana pasty termoprzewodzącej, termopadów (w kartach stosowany jest specjalny materiał) oraz lepsze dokręcenie chłodzenia, aby problem zniknął. To jednoznaczny dowód, że coś zawiodło na etapie projektowym lub produkcyjnym.

Podobno spora część użytkowników postanowiła zwrócić karty, które się przegrzewają. W niektórych przypadkach producenci uznają gwarancję i zwracają pieniądze, a w innych nie. Chociaż rozkręcenie chłodzenia i poprawienie niektórych elementów może rozwiązać problem, to nie zalecam takiego postępowania, ponieważ może naruszać gwarancję. Na ten moment, jeśli masz problem, najlepiej poczekać na decyzję AMD.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: Tom's Hardware