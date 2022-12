Ekstremalne temperatury karty graficznej? AMD twierdzi, że to normalne

Referencyjne karty graficzne Radeon RX 7900 XTX potrafią rozgrzać się do bardzo wysokich temperatur w tzw. hotspot. AMD twierdzi, że to normalne.

Kilka dni temu pisałem o problemie, który trawi referencyjne karty graficzne Radeon RX 7900 XTX. W tzw. hotspot potrafią one dobić do temperatur aż 110 stopni Celsjusza. Jeden z użytkowników Reddita, którego dotyczy problem, postanowił napisać w tej sprawie do producenta. Odpowiedź może zaskakiwać.

AMD: 110 stopni do normalna temperatura

Użytkownik Reddita o pseudonimie u/nero1338 zauważył, że jego karta Radeon RX 7900 XTX dobija do 110 stopni Celsjusza w trakcie grania w Call of Duty: Modern Warfare II. Próbował aktualizować sterowniki, a nawet manualnie ustawić prędkość wentylatorów na 100 procent, ale nic nie pomogło. Karta ciągle się grzała. Dlatego postanowił w tej sprawie napisać do AMD. Firma odpisała mu:

Dziękuje za Twój email.

Temperatury są normalne, jeśli masz jakiś inny problem, skontaktuj się z nami.

Dziękujemy za kontakt z AMD.

Taka odpowiedź może zaskakiwać. Przecież problem, przynajmniej na razie, dotyczy tylko modeli referencyjnych. Wszystkie karty od partnerów AMD nie mają podobnego problemu. Zresztą Der8auer dokładnie przyjrzał się sprawie i zauważył kilka problemów, w tym słabej jakości pastę termoprzewodzącą oraz nie najlepsze termopady. Po wymianie problem z przegrzewaniem zniknął, więc AMD nie może mówić, że jest to coś normalnego. Problem ewidentnie istnieje.

Oczywiście przegrzewanie da się dość łatwo wyeliminować. Wymiana pasty i termopadów to nic skomplikowanego. Jednak powinien to zrobić producent, który najwyraźniej zawinił na etapie produkcji, a nie sami użytkownicy.

Zobacz: AMD Radeon RX 7900 XT tanieje zaledwie 11 dni po premierze

Zobacz: Masz kartę graficzną AMD? Koniecznie zaktualizuj sterowniki!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: wccftech, Reddit