AMD Radeon RX 7900 XT tanieje zaledwie 11 dni po premierze

AMD nie radzi sobie w tej generacji. Po znacznych przecenach procesorów AMD Ryzen 7000 przyszła pora na obniżki cen za karty graficzne AMD Radeon RX 7900 XT.

Najnowsza generacja kart graficznych od AMD debiutowała na rynku dosłownie chwilę temu, bo 13 grudnia 2022 roku. Na start w ramach serii Radeon RX 7000 wypuszczono dwa flagowe modele. Mowa o AMD Radeon RX 7900 XTX oraz AMD Radeon RX 7900 XT. Pierwsze opinie są raczej pozytywne, acz dość mieszane.

AMD Radeon RX 7900 XT doczekał się już przeceny o 5%

Nowe karty graficzne AMD są znacznie tańsze niż układy NVIDII. Mają jednak sporo problemów jak wysokie temperatury i wysoki pobór mocy. A i wydajność zostawia wiele do życzenia. O ile w rasteryzacji jest naprawdę dobrze, tak dużo gorzej ma się sprawa z ray tracingiem, gdzie Zieloni niszczą Czerwonych.

Wygląda jednak na to, że niskie sugerowane ceny to zbyt mało. Zaledwie 11 dni po premierze obserwować można już przecenę słabszej karty graficznej, czyli Radeona RX 7900 XT. W Niemieckim sklepie Mindfactory jest on dostępny już za 999 euro, zamiast sugerowanych przez AMD 1049 euro.

Oczywiście obniża w wysokości 50 euro (równowartość około 235 złotych) w tym segmencie cenowym to nie jest dużo, zaledwie 5%. Tak czy siak taki krok jest dość niespodziewany tak szybko po premierze.

Sugeruje to trzy możliwości - mały popyt na te układy; chęć pozbycia się wersji referencyjnych przed tym jak pojawi się dużo modeli autorskich lub strach przed premierą NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti.

Niestety, w przypadku AMD Radeon RX 7900 XTX nie widać na razie takich promocji. Co więcej samej karty graficznej próżno szukać w wielu sklepach. A tam gdzie się już pojawia mowa o zaledwie kilka sztukach.

Źródło zdjęć: AMD, VideoCardz, Mindfactory

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne