OnePlus: nowy flagowiec zadebiutuje 30 kwietnia

Plotki o nowym tablecie OnePlusa przewijały się już od jakiegoś czasu, niektórzy sugerowali, że będzie to OnePlus Pad 3 Pro lub już OnePlus Pad 5 Pro jako rebrandowany Oppo Pad 5 Pro, który też lada dzień wejdzie na rynek. Dziś jednak indyjski oddział OnePlus zapowiedział premierę modelu Pad 4 i wszystko wskazuje na to, że jest to całkiem inny sprzęt.

OnePlus Pad 4 z flagową specyfikacją

Pełna specyfikacja OnePlus Pada 4 nie została jeszcze potwierdzona, ale do sieci wyciekły grafiki zapowiadające nowy model, co nie pozostawia zbyt wiele miejsca na domysły.

Z grafik wynika, że OnePlus Pad 4 wyposażany jest w duży ekran IPS o przekątnej 13,2 cala i rozdzielczości 3,4K, wspierający odświeżanie na poziomie 144 Hz. Panel zapewnia zgodność ze standardem Dolby Vision. Wrażenia podczas oglądania filmów zwiększy także układ ośmiu głośników.

Zgodnie z deklaracjami producenta, OnePlus Pad 4 będzie najwydajniejszym tabletem w dotychczasowej historii marki, osiągając w testach AnTuTu imponujący wynik przekraczający 4,1 miliona punktów. Sercem urządzenia jest układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, współpracujący z maksymalnie 12 GB szybkiej pamięci RAM w standardzie LPDDR5X. Na dane użytkowników przeznaczono do 512 GB wbudowanej przestrzeni.

Za długi czas pracy z dala od ładowarki będzie odpowiadać potężne ogniwo o pojemności 13 380 mAh, które można szybko uzupełnić z mocą 80 W.

Tablet wejdzie na rynek z Androidem 16, którego interfejs został zoptymalizowany do pracy jak na laptopie. Producent rozbudował funkcje wielozadaniowości i łączność z innymi urządzeniami, dostarczy też narzędzia sztucznej inteligencji OnePlus AI. Pracę jak na laptopie mają także usprawnić akcesoria. Klienci będą mogli wyposażyć się w zewnętrzną klawiaturę oraz zupełnie nowy rysik OnePlus Stylo Pro, zaprojektowany z myślą o precyzyjnym szkicowaniu i odręcznym sporządzaniu notatek.

Urządzenie zadebiutuje na rynku w dwóch wersjach kolorystycznych: Dune Glow oraz Sage Mist.