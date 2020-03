Olympus: rejestratory dźwięku dla influencerów, twórców internetowych i dziennikarzy

Marka Olympus wprowadza nowe zestawy z rejestratorami dźwięków serii LS. Produkty powstały z myślą o dziennikarzach, influencerach, filmowcach oraz osobach nagrywających podcasty.

Seria LS to rodzina kompaktowych rejestratorów produkowanych przez markę Olympus. Modele LS-P1 oraz LS-P4 należą do najmniejszych rejestratorów w swojej kategorii typu High-Resolution Audio. Umożliwiają one zapis plików dźwiękowych, które gwarantują wyższą jakość nagrań niż w przypadku tych dostępnych na płytach CD. LS-P4 umożliwiają nagrywanie w częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz, oferując przy tym najwyższej jakości dźwięk stereo.

Rejestratory dźwięku Olympus będą dostępne w czterech zestawach:

Zestaw dla filmowca, vlogera i Youtubera - zestaw pozwala nagrywać wideo z najwyższą jakością dźwięku. Rejestrator może zostać wykorzystany jako mikrofon na kamerze, jak również jako samodzielne urządzenie do nagrywania. W zestawie znajduje się przewód 3,5 mm i adapter, dzięki którym można połączyć rejestrator z aparatem. Jest też funkcja „klapsa filmowego”, która ułatwi synchronizację dźwięku.

Zestaw reporterski - w skład tego zestawu wchodzi rejestrator LS, dwa mikrofony krawatowe oraz przejściówka z podwójnym wejściem 3,5 mm TSF, która umożliwia nagrywanie dwóch rozmówców jednocześnie. Do zastosowań ogólnych Olympus rekomenduje model LS-P1 w zestawie z jednym mikrofonem krawatowym, który, ze względu na niewielki rozmiar, stanowi alternatywę dla nadajników bezprzewodowych.

LS-P4 zestaw filmowy

Cena i dostępność

Nowe zestawy z Olympus LS będą dostępne w ofercie wybranych dystrybutorów w sugerowanych cenach:

LS-P1 zestaw z mikrofonem - 599 zł,

LS-P1 zestaw podcastera - 649 zł,

LS-P1 zestaw filmowy - 649 zł,

LS-P1 zestaw reporterski - 699 zł,

LS-P4 zestaw podcastera - 899 zł,

LS-P4 zestaw filmowy - 899 zł.

Źródło tekstu: Olympus