TP-Link Tapo C100 - nowa kamera Wi-Fi do monitoringu domowego

TP-Link zaprezentował nową kamerę Wi-Fi do monitoringu wewnętrznego . Model o symbolu Tapo C100 rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD i stanowi propozycję dla osób, które chcą mieć kontrolę nad domem podczas nieobecności. Tapo C100 ma również sprawdzić się jako elektroniczna niania.

Gdy kamera TP-Link Tapo C100 wykryje ruch, użytkownik za każdym razem otrzyma na swój telefon powiadomienie. Właściciel może również ustawić alarm dźwiękowy i świetlny, który odstraszy intruza.

Nagrywanie w rozdzielczości Full HD w kodowaniu H.264 (matryca 1/3,2“, f/2,0) jest wystarczające, by zapewnić rozpoznanie twarzy osób, nawet jeśli znajdują się one w dużej odległości. Istnieje przy tym opcja wydzielenia stosownych stref wykrywania ruchu, dzięki czemu można monitorować jedynie wybrane obszary, a przejeżdżający za oknem samochód nie włączy alarmu.

Kamera TP-Link Tapo C100 oferuje także tryb nocny, który pozwala na rejestrację obrazu w kompletnej ciemności do odległości 9 metrów (dioda IR 850 nm). Jak przekonuje producent, tryb nocny sprawdzi się nie tylko w monitoringu, lecz docenią go również rodzice, którzy w bezszelestny sposób mogą pilnować swoich małych dzieci. Opiekunowie już nie muszą martwić się, że za każdym razem, kiedy chcą sprawdzić swoje pociechy, obudzą je.

TP-Link Tapo C100 zapewnia dwukierunkową transmisję audio. Docenią ją szczególnie opiekunowie zwierząt, którzy będą mogli upomnieć swoich pupili przez wbudowany głośnik za każdym razem, gdy zauważą, że ich stworzenie zachowuje się w sposób nieodpowiedni. Kamera Tapo C100 ma także tryb prywatny, po włączeniu którego urządzenie przestanie nagrywać materiał.

Nagrania można przechowywać na karcie microSD o rozmiarze do 128 GB, co zapewnia do 384 godzin (16 dni) zarejestrowanego materiału. Kamerę Tapo C100 obsługuje się za pomocą dedykowanej aplikacji Tapo Camera (iOS/Android), która umożliwia odtwarzanie obrazu z czterech różnych urządzeń na jednym ekranie oraz obsługę aż 32 kamer.

Kamera Tapo C100 kosztuje ok. 140 zł i objęta jest 24-miesięczną gwarancją producenta.

Źródło tekstu: TP-Link