LG HU80KSW Laser 4K - nietypowy projektor ze świetną jakością obrazu

Do oglądania filmów w domu od telewizora lepszy jest zestaw złożony z projektora i ekranu. Najlepiej, jeśli jest to projektor laserowy 4K, który dodatkowo nie szpeci swoim wyglądem. Taki jest model LG HU80KSW, który miałem przyjemność testować. Urządzenie to już na dzień dobry mnie urzekło, a co było później, dowiecie się po przeczytaniu poniższej recenzji.