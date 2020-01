Xiaomi Mi Smart Sensor Set - tani zestaw do rozpoczęcia budowy inteligentnego domu

Mi Smart Sensor Set firmy Xiaomi to zestaw startowy urządzeń dla inteligentnego domu, tzw. smart home. Tego typu sprzęt pozwala zautomatyzować wiele czynności, a także pozwala sterować oświetleniem, ogrzewaniem czy urządzeniami AV za pomocą smartfonu także wtedy, gdy nie ma nas w domu. To także czujniki, których zadaniem jest wykrycie niebezpieczeństw, takich jak włamanie lub pożar. A co potrafi zestaw Xiaomi? Dowiecie się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.