Microsoft Surface Go 2 będzie o wiele lepszy od poprzednika

Już niedługo na rynku pojawi się budżetowy tablet Microsoftu, czyli model Surface Go 2. Mamy dobrą wiadomość. Tegoroczna odsłona urządzenia będzie o wiele bardziej wydajna od poprzedniej.

Pierwszy budżetowy tablet z serii Surface zadebiutował w 2018 i szybko zrobił furorę na amerykańskim rynku. Nic dziwnego, wersja z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej kosztowała tam ledwie 399 dolarów, a z 8/128 i klawiaturą w pakiecie dostępna była za 650 dolarów. W Poslce było... o wiele wiele drożej. Nic dziwnego, że Surface Go się u nas nie przyjął.

Najnowsze informacje wskazują na to, że Surface Go 2 (który zadebiutuje w Nowym Jorku razem z laptopem Surface Book 3) będzie miał układ Intel m3-8100Y. To duża zmiana w porównaniu do pierwszej generacji, która miała Intel Pentium Gold 4415Y. Obie wersje nadchodzącego tabletu (zarówno tylko Wi-Fi jak i ta z LTE) będą miały 8 GB RAM.

Źródło tekstu: windowslatest, wł