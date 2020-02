Microsoft szykuje budżetowy tablet Surface Go 2

Microsoft szykuje nowy budżetowy tablet. Będzie to następca pokazanego dwa lata temu Microsoft Surface Go. W założeniu ma to być budżetowy przedstawiciel linii produktów Surface.

Microsoft Surface Go pojawił się w 2018 i z miejsca zrobił furorę w USA. Nie ma się co dziwić, to urządzenie z bardzo ciekawą specyfikacją, renomą serii Surface a na dodatek w bardzo dobrej cenie. Za Atlantykiem wariant z 4/64 GB kosztował tam 399 dolarów, a opcja 8/128 GB z klawiaturą to 650 dolarów. W Polsce ceny były jednak...zupełnie inne. Odpowiednio 1999 zł oraz 2649 zł i to bez klawiatury. Za nią trzeba było zapłacić dodatkowo 449 zł. Do tego pióro Surface Pen za 499 zł i myszka Surface Mobile Mouse za 169 zł...

Nie tylko jednak budżetowy tablet doczeka się następcy. Możemy się spodziewać również laptopa Surface Book 3 oraz takich produktów jak Surface Earbuds i Surface Headphones. Wielka premier Microsoftu szykowana jest na maj obecnego roku. Pod koniec 2020 zobaczymy natomiast zginany telefon Surface Duo i zginany tablet Surface Neo.

