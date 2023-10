Intel szykuje odświeżone karty graficzne? To możliwe

Czyżby Intel nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w przypadku kart graficznych? Najnowsze informacje ponownie sugerują odświeżenie serii Arc Alchemist.

W ubiegłym roku do walki o rynek kart graficznych dołączył trzeci gracz. Od teraz GPU produkuje już nie tylko AMD i NVIDIA, ale również Intel. Wszystko za sprawą rodziny Arc Alchemist. Niebiescy obrali inni kierunek niż konkurencja i skupili się na nisko-średnim segmencie cenowo-wydajnościowym.

Nowe informacje pochodzą ze sterowników na Linuksa

Początki kart graficznych Intela były wyboiste - niska dostępność w sklepach i wadliwe sterowniki. Sytuacja jednak została szybko opanowana. Wygląda jednak na to, że Amerykanie mogą szykować się do odświeżenia swojej oferty. Byłoby to jednak mocno zaskakujące.

Jak donosi redakcja Wccftech, w najnowszych sterownikach Intela dla systemów operacyjnych Linux znaleziono nowe ID. Jest to pięć identyfikatorów, które nie pasują do dotychczas wydanych układów takich jak Intel Arc A310, A350, A580, A750 lub A770 czy ich mobilnych oraz profesjonalnych odpowiedników.

0x56B0 – ?

0x56BA – ?

0x56BB – ?

0x56BC – ?

0x56BD – ?

0x56A0 – Arc A770

0x56A1 – Arc A750

5x56A2 – Arc A580

0x56A5 – Arc A380

0x56A6- Arc A310

0x56B3 – Arc Pro A60

0x56B1- Arc Pro A50

0x56B1 – Arc Pro A40

0x5690 – Arc A770M

0x5691 – Arc A730M

0x5692 – Arc A550M

0x5696 – Arc A570M

0x5697 – Arc A530M

0x5693 – Arc A370M

Plotki o odświeżeniu oferty przez Niebieskich pojawiały się już w przeszłości, opublikowana została nawet rzekoma mapa wydawnicza. Wskazywała jednak ona na premierę w okresie Q3-Q4 2023, czyli nowe karty musiałyby się pojawić w najbliższych tygodniach. Jest to mało prawdopodobne.

Jeśli Intel pokaże serię Arc Alchemist+, to prędzej nastąpi to podczas styczniowych targów CES 2024 w Las Vegas. Tutaj jednak ponownie jest sporo wątpliwości, gdyż na przyszły rok planowana jest oficjalnie seria Intel Battlemage. Wydawanie nowych kart graficznych zaledwie na kilka miesięcy nie miałoby większego sensu.

