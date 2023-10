Moc, wydajność, cicha praca. Zasilacze InWin VE dla entuzjastów

Znany tajwański producent pokazał swoje nowe zasilacze komputerowe. Modularna seria InWin VE skierowana jest do osób planujących kupno kart graficznych NVIDII.

Karty NVIDIA GeForce RTX 4000, które debiutowały pod koniec ubiegłego roku, wprowadziły pod domowe strzechy złącze zasilające 12VHPWR. Pozwala ono na dostarczanie większej mocy, a tym samym zmniejsza plątaninę przewodów w obudowie. Niestety oznacza to wymianę zasilacza lub stosowanie adapterów.

Zasilacze InWin VE oferują aż 5 lat gwarancji

A tak się składa, że InWin - znany tajwański producent sprzętu komputerowego - poinformował o rozszerzeniu swojej oferty o serię VE. Są to jednostki zaprojektowane z myślą o nowych kartach graficznych.

InWin VE to seria modularnych zasilaczy zgodnych z ATX 3.0, która składa się z dwóch modeli o mocy 750 i 850 W. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją opartą na pojedynczych liniach +12 V oraz japońskich kondensatorach. Przekłada się to na wysoką sprawność do 90% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold. Nie zabrakło też szeregu zabezpieczeń takich jak OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP.

W środku znajdziemy cichy, 135-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB. Za sprawą specjalnego przełącznika na obudowie możemy wybrać tryb pracy półpasywnej, nazwany "Zero Fan". Aż do temperatury 50°C wentylator pozostanie wyłączony, zapewniając wzorową kulturę pracy.

Zastosowane przewody to czarne wiązki taśmowe. Użytkownik dostaje do dyspozycji jedno złącze ATX (24-pin), dwa EPS (4+4-pin), cztery PCIe (6+2-pin), jedno 12VHPWR, cztery Molex, dziewięć SATA i jedno FDD.

Zasilacze InWin VE trafiły już do sprzedaży. Sugerowane ceny to 135 euro za wersję 750 W i 145 euro za 850 W, czyli około 615 i 659 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: InWin

Źródło tekstu: oprac. własne