Chiny znowu groziły palcem. Wyszło śmiesznie

Chińczycy pochwalili się swoją kolejną własną technologią. Tym razem padło na karty graficzne. Efekt końcowy pozostawia jednak wiele do życzenia.

Nie jest żadną tajemnicą, że Chiny próbują od dłuższego czasu uniezależnić się od Zachodu. Ma to zniwelować wpływ sankcji nakładanych przez USA, ale również upewnić się, że sprzęty używane w instytucjach państwowych pozbawione są backdoorów, które wykorzystywać może zagraniczny wywiad.

GitStar JH920 konkuruje z GeForce GTX 1050 z 2014 roku

Tym samym co i rusz pojawiają się nowe, w pełni autorskie sprzęty od chińskich firm - procesory, karty graficzne, SSD i wiele innych. Efekty tych starań są różne. Dzisiaj przyjrzymy się nowemu chińskiemu GPU.

Na platformie Bilibili zapowiedziano nową kartę graficzną. Mowa o GitStar JH920, która lada moment trafi do sprzedaży. Producent twierdzi, że jest to układ wydajniejszy od NVIDIA GeForce GTX 1050 i to przy poborze mocy na poziomie zaledwie 30 W. A wszystko to w niewielkim formacie mITX.

Według oficjalnej specyfikacji mowa o taktowaniu 1200 MHz i deklarowanej wydajności 1,2 TFLOPS. Całość dopełnia 4 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 64-bitowej szynie danych. Zastosowany interfejs to PCI Express 4.0 x8, a użytkownik ma do dyspozycji cztery złącza HDMI 2.0.

Co ciekawie GitStar chwali się wsparciem dla technologii AMD FSR. Będzie to bardzo przydatne biorąc pod uwagę, że Chińczycy przyrównują się do budżetowej karty NVIDII z 2014 roku. Na przeszkodzie może jednak stanąć brak obsługi systemów operacyjnych Windows czy popularnych API jak DirectX 11/12.

Jak na razie sugerowana cena GitStar JH920 pozostaje nieznana. Należy jednak zakładać, że to karta, która nie trafi oficjalnie poza Chiny. Jednak nawet jeśli będzie tanio to mowa o sprzęcie głównie do podstawowej pracy biurowej czy starszych gier online, a nie bardziej wymagających zastosowań. Więcej szczegółów poznamy w najbliższych tygodniach, gdy azjatyckie redakcje wezmą się za testy opisywanego układu.

Źródło zdjęć: GitStar, Shutterstock

Źródło tekstu: Bilibili, Tom's Hardware, oprac. własne