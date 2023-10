Metalowe wentylatory komputerowe. Przełom, na który czekaliśmy

Jeśli szukasz topowej wydajności, niskich temperatur i wzorowej kultury pracy to możesz przestać. Odpowiedzią są nowe, przełomowe wentylatory Alphacool.

Segment wentylatorów komputerowych to dziedzina rynku, gdzie przeważnie niewiele się dzieje. Od lat królują tutaj firmy takie jak be quiet! i Noctua, a w przypadku budżetowych zestawów popularnością cieszy się Arctic. Ostatnimi przełomami były połączone łopatki wentylatorów czy zastosowanie materiału zwanego LCP.

Alphacool ma szansę zdominować rynek

Wygląda jednak na to, że czeka nas przełom. Niemiecka firma Alphacool, znana ze swoich elementów do autorskich układów chłodzenia cieczą oraz zestawów All in One, wypuszcza wreszcie wentylatory prezentowane na targach Computex 2023. Mowa o przełomowej, metalowej konstrukcji.

Alphacool Apex Stealth Metal Fan to 120-milimetrowe wentylatory, które mogą pochwalić się ramką z odlewanego cynku. Mamy tutaj do czynienia z łożyskiem typu HDB oraz dziewięcioma łopatkami. Główne elementy - 6-polowy silnik, zawieszenie i łopatki są całkowicie oddzielone od metalowej ramy.

Taki projekt pozwala zaoferować wysoką prędkość obrotową, duży przepływ powietrza i absurdalnie wręcz wysokie ciśnienie przy wzorowej kulturze pracy. Konkurencja wypada blado. Alphacool twierdzi, że ich jednostki nadają się zarówno na radiatory i chłodnice, ale również jako wentylatory do obudowy:

Apex Stealth Metal Fan - do 2000 RPM; do 76,8 CFM; do 3,88 mmH 2 O, do 24,5 dB(A)

- do 2000 RPM; do 76,8 CFM; do 3,88 mmH O, do 24,5 dB(A) Apex Stealth Metal Power Fan - do 3000 RPM; do 116,9 CFM; do 6,22 mmH 2 O, do 40,2 dB(A)

Seria Alphacool Apex Stealth Metal Fan dostępna jest już w przedsprzedaży. Do wyboru są cztery wersje kolorystyczne - czarna, chromowana, biała i złota. Cena wszystkich wariantów wynosi 30 euro, czyli około 139 złotych za sztukę. Opisywane wentylatory widzieliśmy już na żywo i trzeba przyznać, że robią wrażenie.

