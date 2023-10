Silicon Power XS80 to ciche SSD o wydajności do 10 000 MB/s

Planowałeś kupno SSD PCIe 5.0? Nie jesteś fanem nośników z małym i głośnym wentylatorem? Nie ma sprawy! Rozwiązaniem jest nowy model od Silicon Power.

Pod koniec 2021 roku na rynku debiutowały procesory Intel Core 12. generacji oraz platformy LGA 1700. To właśnie one wprowadziły pod domowe strzechy obsługę interfejsu PCI Express 5.0. Rok później do tego grona dołączyły procesory AMD Ryzen 7000 i platformy AM5 oraz seria Intel Core 13. generacji.

Silicon Power XS80 mają być przystępnymi SSD PCIe 5.0

Jednak dopiero w ostatnich miesiącach producenci sprzętu komputerowego zaczęli oferować SSD korzystające ze standardu PCIe 5.0. Takie nośniki w sklepach można nadal policzyć na palcach jednej ręki. Jednak już niedługo wybór powiększy się o propozycje od tajwańskiej firmy Silicon Power.

Silicon Power XS80 to seria nośników półprzewodnikowych typu M.2 2280, która korzysta z interfejsu PCI Express 5.0 oraz protokołu NVMe 2.0. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym połączeniem kontrolera Phison E26 oraz 232-warstwowymi kośćmi typu 3D TLC NAND od Microna.

Tajwańczycy zdecydowali się na pasywny, acz wydajny układ chłodzenia oparty na pokaźnym, aluminiowym radiatorze. Deklarowana wydajność prezentuje się następująco:

Silicon Power XS80 1 TB - do 9500 MB/s dla odczytu i do 8500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

do 9500 MB/s dla odczytu i do 8500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego; Silicon Power XS80 2 TB - do 10 000 MB/s dla odczytu i zapisu sekwencyjnego.

Nie będą to więc topowe SSD PCIe 5.0, bowiem w sklepach można znaleźć już modele o wydajności do 12 400 MB/s - np. Crucial T700. Producent obiecuje jednak "przystępne ceny", ale MSRP na rynek europejski nie zostały zdradzone. Wiemy za to, że mowa o 5-letnim okresie gwarancyjnym.

