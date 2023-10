Intel ARC A580 trafia do sprzedaży. Cena jest niezła

Wielkimi krokami zbliża się oficjalna premiera nowej karty graficznej z rodziny Intel ARC Alchemist. Autorski model ASRocka trafił już do pierwszych sklepów. Znamy ceny.

Kilka dni temu informowaliśmy Was, że Intel szykuje się do premiery nowej karty graficznej. Chodziło o niżej pozycjonowany, zapowiadany już rok temu model Arc A580. Chociaż wiele osób stawiało, że Niebiescy zrezygnowali z tego układu, to na światło dzienne wypłynęły zdjęcia autorskich modeli.

ASRock Arc A580 Challenger OC zaczyna się od 869 złotych

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami swoje autorskie wersje ma pokazać tylko dwóch partnerów, a dokładniej firmy ASRock i Sparkle. Co ciekawe karty pierwszego z producentów trafiły już do sklepów. Dostępne one są w sprzedaży w Japonii oraz pojawiły się w amerykańskich i kanadyjskich sklepach.

ASRock Arc A580 Challenger OC pojawił się w Japonii w cenie 38 880 jenów, czyli około 1125 złotych. To sporo biorąc pod uwagę, że Intel Arc A750 można kupić w Polsce już od 999 złotych. Na szczęście w Kanadzie mowa już o przystępniejszych cenach na poziomie około 869 złotych, a karty Intela dość szybko tanieją.

Co więcej należy pamiętać, że to nie jest oficjalna premiera. ASRock pośpieszył się z wysłaniem autorskich modeli do sklepów. Pierwsze karty graficzne Intel Arc A580 trafiły dopiero w ręce recenzentów. Tym samym niezależnych testów i oficjalnej premiery w Europie należy spodziewać się w najbliższych tygodniach.

Źródło zdjęć: Momomo_us@Twitter

Źródło tekstu: momomo_us@Twitter, oprac. własne