Intel szykuje nową kartę graficzną. Ma być naprawdę tanio

Jeśli składasz nowy zestaw komputerowy i nie chcesz dużo wydawać to warto chwilę poczekać. Na rynek zmierza nowa, tania karta graficzna z serii Intel ARC Alchemist.

Przez wiele lat na rynku konsumenckich kart graficznych mieliśmy tylko dwóch producentów - AMD i NVIDIA. Sytuacja ta zmieniła się w ubiegłym roku, kiedy do gry włączył się Intel. Niebiescy obrali inną strategię niż konkurencja i zdecydowali się celować w niski i średni segment cenowo-wydajnościowy.

Intel Arc A580 powinien kosztować poniżej 999 złotych

Pierwsza generacja kart graficznych Intela to rodzina ARC Alchemist. Początki były wyboiste - niska dostępność w sklepach i wadliwe sterowniki, ale sytuacja szybko się poprawiła. Do tej pory pojawiło się pięć modeli - Intel ARC A310, A380, A750 i A770 w dwóch wariantach. Lada moment możemy jednak zobaczyć nową kartę.

Zarówno ASRock, jak i Sparkle mają gotowe autorskie modele Intel ARC A580. Korzystają one z rdzenia ACM-G10 wyposażonego w 24 jednostki Intel Xe z taktowaniem 1700 MHz. Dostajemy tutaj 8 GB pamięci VRAM na 512-bitowej szynie danych. Mowa o interfejsie PCI Express 4.0 i TDP na poziomie 185 W.

Obaj wspomniani producenci użyli zasadniczo tego samego designu co w serii Intel Arc A750. Mowa więc o dwuslotowych układach chłodzenia z bogato żebrowanym radiatorem, dwoma wentylatorami i metalowym backplate. Zasilanie pobierane jest przez dwie klasyczne wtyczki PCIe typu 8-pin.

Intel Arc A580 zapowiadano rok termu, wraz z resztą modeli. Jednak wiele osób zakładało, że został anulowany. Wygląda jednak na to, że ma on w końcu niedługo trafić na rynek. Sugerowana cena pozostaje tajemnicą, ale patrząc na dotychczasową ofertę Intela będzie to najtańsza nowa karta z 8 GB VRAM na rynku.

Źródło zdjęć: ASRock/Geizhals

Źródło tekstu: momomo_us@Twitter, oprac. własne