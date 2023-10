Samsung Portable T9 debiutuje. Jest wydajnie!

Samsung rozszerza swoją ofertę nośników półprzewodnikowych. Tym razem padło na zewnętrzne SSD o wysokiej wydajności i długiej gwarancji.

Przenośne SSD wyraźnie zyskują na popularności i trudno się temu dziwić. Są one małe, lekkie i pojemne, a przy tym oferują kilkukrotnie wyższą wydajność niż zewnętrzne HDD. Tym samym nadają się nie tylko na kopie zapasową, ale również jako rozszerzenie przestrzeni dyskowej pod gry dla konsoli czy laptopa.

Samsung Portable T9 kusi wydajnością i 5-letnią gwarancją

Jak grzyby po deszczu na rynku pojawiają się kolejne modele. Niedawno testowaliśmy miniaturowego Crucial X9 Pro i X10 Pro. A dzisiaj rzucimy okiem na najnowszą propozycję prosto z Korei Południowej.

Samsung Portable T9 to nowa seria przenośnych SSD, która charakteryzuje się wymiarami 88 x 60 x 14 milimetrów i masą 122 gramów. Mamy tutaj do czynienia z metalową obudową z gumową nakładką, brak jednak certyfikatu IP. Całość korzysta z interfejsu USB 3.2 Gen 2x2 i obiecuje wydajność do 2000 MB/s.

W środku obudowy znajdziemy popularny mostek ASMedia ASM2364 oraz pamięci 3D TLC NAND. Jest to autorskie rozwiązanie Samsunga nazywane V-NAND, a dokładniej 136-warstwowe kości 6. generacji.

Rodzina Samsung Portable T9 trafiła dzisiaj do sprzedaży, ale na razie próżno szukać jej w polskich sklepach. Do wyboru są wersje 1, 2 i 4 TB. Sugerowane ceny na zachodzie to 140, 240 i 440 dolarów, czyli równowartość około 619, 1059 i 1955 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: oprac. własne