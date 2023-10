Seagate przygotowało wydajne SSD dla Sony PlayStation 5

Masz Sony PlayStation 5? Zaczyna Ci brakować miejsca na gry? Nie ma sprawy! Seagate pokazało nową serię SSD specjalnie pod konsole Japończyków.

Nie jest tajemnicą, że aktualną generację konsol wygrywa Sony PlayStation 5, które sprzedaje się nieporównywalnie lepiej niż Microsoft Xbox Series X i S. Powody? Można tylko zgadywać. Ale z pewnością ważne są między innymi ukazujące się tytuły ekskluzywne oraz łatwość zwiększenia pamięci wewnętrznej.

Seagate kusi wydajnością i fabrycznym chłodzeniem

Jeśli brakuje Wam miejsca na gry, a macie konsolę Japończyków, to wystarczy kilka minut i odkręcenie paru śrubek, by dołożyć dodatkowy nośnik półprzewodnikowy. Całość w domowym zaciszu i bez utraty gwarancji. Co ważne mowa o klasycznych i łatwo dostępnych SSD typu M.2, dokładnie takich jak w zwykłych komputerach.

Seagate Game Drive PS5 to seria nośników M.2 2280, która zaprojektowana została z myślą o Sony PlayStation 5. Producent dołożył starań nie tylko by zaoferować nam wydajność do 7300 MB/s dla odczytu i do 6900 MB/s dla zapisu sekwencyjnego, ale również dorzucił metalowy radiator mieszczący się w konsoli.

Jeśli chodzi o specyfikację to mowa o interfejsie PCI Express 4.0 x4 oraz protokole NVMe 1.4. Zdecydowano się tutaj na znane i sprawdzone podzespoły, czyli kontroler Phison E18 oraz kości 3D TLC NAND. Do wyboru są dwie pojemności 1 i 2 TB, które różnią się nieco wydajnością na korzyść większego SSD.

Seria Seagate Game Drive PS5 trafiła już do pierwszych sklepów. W Polsce jak na razie mowa o 479 złotych za wersję 1 TB oraz 1099 złotych za 2 TB. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Zobacz: Jest moc! Tak szybkich pamięci RAM jeszcze nie widziałeś

Zobacz: GIGABYTE jest już gotowe na Intel Core 14. generacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Seagate, Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne