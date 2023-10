Jest moc! Tak szybkich pamięci RAM jeszcze nie widziałeś

Składasz nowy zestaw komputerowy? Chcesz mieć jak najwydajniejszy PC? W takim razie zainteresują Cię nowe, rekordowo szybkie pamięci RAM od TeamGroup.

Standard pamięci RAM DDR5 zawitał pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku wraz z premierą procesorów Intel Alder Lake-S i dedykowanych im płyt głównych. Nieco później dołączyły do nich konkurencyjne jednostki AMD Ryzen 7000 i platformy AM5 oraz kolejna generacja Niebieskich, czyli Intel Raptor Lake-S.

TreamGroup chwali się pamięciami RAM DDR5-8200

DDR5 w porównaniu do DDR4 oferuje znacznie wyższe taktowania, a więc i większą wydajność w grach i programach. Nowy standard startował od 4800 MT/s, ale obecnie popularne są już modele 6000 i 6400 MT/s. Tajwańska firma TeamGroup zaprezentowała jednak jeszcze szybsze pamięci RAM.

TeamGroup T-Force XTREEM DDR5 to seria ekstremalnie wydajnych modułów RAM DDR5 na bazie selekcjonowanych kości, które oferują efektywne taktowanie do 8200 MHz. A wszystko to przy niskich opóźnieniach rzędu CL 38 i napięciu 1,4 V. Do wyboru będą zestawy o pojemności 32 i 48 GB.

TeamGroup T-Force XTREEM DDR5 48 GB - 8200 MHz; CL 38, 1,4 V

TeamGroup T-Force XTREEM DDR5 48 GB - 8000 MHz; CL 38, 1,4 V

TeamGroup T-Force XTREEM DDR5 48 GB - 7600 MHz; CL 36, 1,4 V

TeamGroup T-Force XTREEM DDR5 32 GB - 8000 MHz; CL 38, 1,45 V

TeamGroup T-Force XTREEM DDR5 32 GB - 7600 MHz; CL 36, 1,4 V

Opisywane pamięci wyposażono w solidne, metalowe radiatory, które mają zapewnić niskie temperatury. Nie znajdziemy tutaj podświetlenia RGB LED, a stylistyka pozostaje stonowana.

Jako, że mowa o szalenie wysokich zegarach to seria TeamGroup T-Force XTREEM DDR5 skierowana jest do procesorów Intel Raptor Lake-S i płyt głównych z chipsetami Intel 700. Posiadacze AMD Ryzen 7000 czy Intel Alder Lake oraz dedykowanych im platform muszą obejść się niestety smakiem.

Opisywane zestawy trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone. Patrząc jednak na ofertę konkurencji w Polsce należy zakładać około 1400 złotych i więcej.

Źródło zdjęć: TeamGroup

Źródło tekstu: oprac. własne