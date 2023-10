Przetestowano Intel Core i5-14600K. Skok wydajności o 21%

W sieci przybywa przedpremierowych testów wydajności Intel Core 14. generacji. Pierwsze wyniki potwierdzają wcześniejsze podejrzenia.

Przez najbliższe dwa tygodnie uwaga entuzjastów nowych technologii będzie skupiona na Intelu. Niebiescy szykują się bowiem do premiery nowych procesorów. Zgodnie z dotychczasowymi plotkami rodzina Raptor Lake Refresh ma zostać zaprezentowana 16 października, a następnego dnia trafi do sklepów.

Intel Core i5-14600K(F) podkręca się do 5,7 GHz

Na start dostaniemy sześć odblokowanych jednostek z serii K i KF, zaś tańsze, zablokowane modele pojawią się dopiero na początku przyszłego roku. Wszystkie z nich będą nadal korzystać z gniazda LGA 1700, a więc nie będzie konieczności wymiany dotychczas posiadanych płyt głównych.

Pierwsze egzemplarze Intel Core 14. generacji trafiły już najwyraźniej do zagranicznych recenzentów, bowiem w bazie programu Geekbench przybywa kolejnych wyników wydajności. Dzisiaj skupimy się na Intel Core i5-14600K oraz i5-14600KF, czyli 14-rdzeniowych i 20-wątkowych procesorach.

W sieci pojawiły się trzy nowe testy. Dwa z nich na płycie głównej ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi, z pamięciami DDR5-5200 oraz fabrycznym taktowaniem (do 5,3 GHz). Jeden zaś na GIGABYTE Z790 AORUS Master X, pamięciami DDR5-7600 i zegarami podkręconymi do 5,7 GHz.

Na ustawieniach domyślnych Intel Core i5-14600K notuje około 2779 punktów w teście jednowątkowym i 16 707 punktów w wielowątkowym. Zaś Intel Core i5-14600KF zyskał kolejno 2819 i 16 666 punktów. Tym samym jest to około 5-6% i 12-13% wydajniej niż w przypadku Intel Core i5-13600K(F). Oczywiście po OC wygląda to lepiej i przewaga rośnie do kolejno 8% i 21%.

Z ostatecznymi wnioskami jak zwykle radzimy się wstrzymać do pierwszych niezależnych recenzji. Zwłaszcza, że chociaż Geekbench jest popularnym testem, to nie zawsze przekłada się on dobrze na wydajność w grach. Co więcej kluczowe będą sugerowane ceny w sklepach, a wiemy, że ma być drożej.

Źródło zdjęć: VideoCardz, Geekbench

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne