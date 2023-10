Znamy ceny Intel Raptor Lake Refresh. Będzie drożej

Intel szykuje się do premiery nowych procesorów. Premiera serii Raptor Lake Refresh jest tuż za rogiem, a my poznaliśmy ich sugerowane ceny. Będzie nieco drożej.

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowych procesorów do komputerów stacjonarnych, czyli serii Intel Raptor Lake Refresh. Zgodnie z nazwą będzie to głównie odświeżenie oferty, cechujące się wyższymi taktowaniami. Liczba rdzeni i wątków w większości modeli ma pozostać bez zmian, a więc skok wydajności będzie niewielki.

Procesory Intel Core 14. generacji będą o 2 do 7% droższe

Zgodnie z dotychczasowymi przeciekami Niebiescy zaprezentują swoje nowe jednostki już 16 października, a dzień później mają trafić one do sprzedaży. W połowie września pierwszy kanadyjski sklep umieścił Intel Core 14. generacji w swojej ofercie, zdradzając ich sugerowane ceny. Teraz zrobił to znowu inny duży podmiot.

Na stronie CanadaComputers pojawiły się już odblokowane procesory Intel Raptor Lake Refresh z serii K i KF. Kanadyjczycy zdradzili nie tylko ich ceny, ale również potwierdzili specyfikację - rdzenie, wątki, taktowania, TDP. Zależnie od modelu ceny wzrosną od 2 do 7%, w ofercie zabrakło flagowego Intel Core i9-14900K.

Należy pamiętać, że przedstawiane ceny dotyczą kanadyjskiego, a nie amerykańskiego dolara. Co ciekawe jeden z popularniejszych procesorów wśród graczy, model Intel Core i5-14600KF, ma najwyraźniej zachować swoją cenę. Wartości te pokrywają się z wcześniejszym przeciekiem ze sklepu PC Canada.

Intel Core i9-13900K → Core i9-14900K : 769 → ? CAD

: 769 → ? CAD Intel Core i9-13900KF → Core i9-14900KF : 739 → 779 CAD (+5%)

: 739 → 779 CAD Intel Core i7-13700K → Core i7-14700K : 579 → 589 CAD (+2%)

: 579 → 589 CAD Intel Core i7-13700KF → Core i7-14700KF : 529 → 549 CAD (+4%)

: 529 → 549 CAD Intel Core i5-13600K → Core i5-14600K : 419 → 449 CAD (+7%)

: 419 → 449 CAD Intel Core i5-13600KF → Core i5-14600KF: 399 → 399 CAD (+0%)

Procesory Intel Core 14. generacji będą nadal korzystały z gniazda LGA 1700. Tym samym nie będzie konieczności posiadanych aktualnie płyt głównych z chipsetami Intel 600 i 700. Mimo to producenci szykują odświeżone modele wyposażone w nowsze Wi-Fi, lepsze kontrolery sieciowe i inne pomniejsze dodatki.

