Acer Chromebook Plus, czyli tanie laptopy do pracy i nauki

Acer przedstawia dwie nowe serie wydajniejszych Chromebooków z najnowszymi procesorami AMD Ryzen oraz Intel Core. Ceny i specyfikacja wyglądają zachęcająco.

Urządzenia z serii Chromebook dostępne są już od wielu lat na rynku i cieszą się dużą popularnością. W niskiej cenie dostajemy sprzęty idealne do nauki czy pracy biurowej, której oferują długi czas pracy na jednym ładowaniu i niewielką wagę. Wszystko za sprawą odpowiednio dobranych podzespołów i ChromeOS.

Ceny Acer Chromebook Plus rozpoczynaj się od 2199 zł

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Google szykuje nową, wydajniejszą i lepiej zbudowaną serię Chromebook Plus. A tak się składa, że Acer poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży w Polsce dwóch takich serii.

Acer Chromebook Plus 515 to 15,6-calowe laptopy z procesorami Intel Core 13. generacji, do serii Intel Core i7 włącznie. Mowa o maksymalnie 16 GB pamięci RAM oraz SSD o pojemności 512 GB. Zastosowana matryca to rozwiązanie IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px. Całość zapewnia do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Acer Chromebook Plus 514 to 14-calowy laptop z procesorem AMD Ryzen 7520C (4R/8W; 2,8 GHz), który sparowano z 8 GB pamięci RAM i SSD 256 GB. Tutaj również mowa o matrycy IPS, ale o rozdzielczości 1920 x 1200 px. Mniejszy ekran to również dłuższy czas pracy - do 12 godzin na jednym ładowaniu.

Obie serie oferują łączność bezprzewodową Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.1, wbudowane kamery Full HD i szereg złączy obejmujących m. in USB typu C i HDMI. Nie zabrakło też dodatkowych funkcji jak Magic Eraser, które z pomocą AI usuwa niechciane elementy ze zdjęć czy dostępu do programu Adobe Photoshop.

Zarówno rodzina Acer Chromebook Plus 515, jak Acer Chromebook Plus 514 zadebiutuje w polskich sklepach w październiku. W pierwszym przypadku ceny będą zaczynać się od 2199 zł, w drugim od 2499 zł.

