Chiny znowu prężą muskuły. Czy Zachód ma się czego bać?

Państwo Środka kolejny raz udowadnia, że nie jest już tylko montownią Zachodu. Chińczycy pochwalili się swoim najnowszym osiągnięciem technologicznym.

Zarówno najnowsze procesory AMD Ryzen 7000, jak i Intel Alder Lake i Raptor Lake posiadają obsługę PCI Express 5.0. Interfejs PCIe 5.0 w porównaniu do PCIe 4.0 oferuje dwa razy wyższe transfery, co jest przydatne zarówno w przypadku kart graficznych, jak i najwydajniejszych na rynku nośników półprzewodnikowych.

Chińczycy zaoferują wydajność do 14 000 MB/s

Do tej pory wszystkie SSD PCIe 5.0, które trafiły do sprzedaży oparte były na układach Phison E26. Powód? To jedyny dostępny kontroler dla tej technologii. Konkurencyjne firmy miały problem z zaoferowaniem działajacych bez problemów alternatyw. Aż do teraz, bowiem Chińczycy pokazali swoje rozwiązanie.

Chińska firma Yingren Technology, lepiej znana na zachodzie jako InnoGrit, pochwaliła się układami YR S900. Są to 4-kanałowe kontrolery PCIe 5.0, które oparto na otwartoźródłowej architekturze RISC-V. Mamy tutaj obsługę protokołu NVMe 2.0 oraz wsparcie kości pamięci zarówno 3D TLC NAND, jak i 3D QLC NAND.

Podczas krótkiego pokazu nośnik półprzewodnikowy z kontrolerem InnoGrit YR S900 mógł pochwalić się wydajnością na poziomie do 14 GB/s dla odczytu i do 12 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. W przypadku operacji losowych mowa o kolejno 3 500 000 IOPS dla odczytu i 2 500 000 IOPS dla zapisu.

Opisywane układy są już aktualnie w masowej produkcji, ale producent nie zdradza kiedy zobaczymy pierwsze SSD z nimi na pokładzie. Należy zakładać, że kontroler trafi w pierwszej kolejności do chińskich nośników.

