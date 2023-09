ADATA XPG Battlecruiser II to obudowa dla fanów szkła i RGB LED

Jeśli lubisz chwalić się swoimi podzespołami komputerowymi oraz jesteś fanem podświetlenia LED to może Cie zainteresować nowa obudowa prosto z Tajwanu.

ADATA to producent sprzętu komputerowego kojarzony głównie z SSD i pamięciami RAM. Tajwańczycy mają jednak w swojej ofercie znacznie więcej, łącznie z marką XPG skierowaną do graczy. Mowa między innymi o zasilaczach, peryferiach, chłodzeniach, laptopach i obudowach komputerowych.

Cena obudowy w Polsce powinna wynosić ok. 600 - 700 zł

Dzisiaj skupimy się na ostatniej z wymienionych grup, bowiem do oferty ADATA XPG dołączą konstrukcja z wyższej półki skierowana do osób, które są fanami paneli z hartowanego szkła oraz kolorowego podświetlenia.

ADATA XPG Battlecruiser II to obudowa typu Mid Tower o wymiarach 550 x 225 x 506 milimetrów. W środku zmieścimy płyty główne w formacie E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX. Prócz tego wejdą karty graficzne o długości do 395 milimetrów i chłodzenia procesora o wysokości do 175 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5" oraz trzy miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do siedmiu wentylatorów. Trzy 140- lub 120-milimetrowe na froncie, dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze i jeden mniejszy z tyłu. Fabrycznie dostajemy tutaj cztery jednostki XPG VENTO 120 ARGB wraz z rozbudowanym kontrolerem podświetlenia Prime Box.

Panel I/O znalazł się na górze obudowy, bliżej przedniej krawędzi i gości dwa USB 3.2 Gen 1 typu A i jedno typu C, złącze audio oraz przycisk Power, Reset i od kontroli ARGB LED.

ADATA XPG Battlecruiser II trafi do polskich sklepów w najbliższych tygodniach. Do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna. Sugerowana cena w Polsce pozostaje nieznana. Poprzednia generacja kosztuje jednak aktualnie 599 złotych, a więc tutaj powinno wyglądać to podobnie.

Źródło zdjęć: ADATA/XPG

Źródło tekstu: oprac. własne