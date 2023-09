Premiera Raspberry Pi 5. Znamy specyfikację i ceny

Zapowiedziano wreszcie oficjalnie Raspberry Pi 5. Zmian w specyfikacji jest sporo, a skok wydajności duży. Majsterkowicze będą więcej niż zadowoleni.

Raspberry Pi to prawdopodobnie najpopularniejszy i najlepszy z komputerów jednopłytkowych na rynku. Wspomniane SBC od czasu debiutu w 2012 roku zbudowało ogromną i pomocną społeczność, a "Malinka" wykorzystywana jest zarówno przez duże firmy, majsterkowiczów, jak i w krajach rozwijających się.

Raspberry Pi 5 trafi do sprzedaży 23 października 2023

Do tej pory najnowszym modelem było Raspberry Pi 4, które debiutowało w 2019 roku. Cztery lata to szmat czasu w świecie nowych technologii i wiele osób wyczekiwało nowej wersji. Na szczęście dzisiaj poinformowano o końcu czekania. Brytyjczycy zaprezentowali oficjalnie Rapsberry Pi 5.

Rapsberry Pi 5 zachowuje format poprzedników, czyli 85 x 56 milimetrów. Jednak teraz sercem urządzenia jest 4-rdzeniowy układ SoC BCM2712 oparty na rdzeniach ARM Cortex-A76 z taktowaniem 2,4 GHz. Dostajemy również lepszy i szybszy układ graficzny VideoCore VII z zegarem 800 MHz, który obsługuje OpenGL ES 3.1 i Vulkan 1.2. Nowością jest mostek południowy poprawiający obsługę peryferiów.

Konsumenci nadal będą mieli do wyboru konfiguracje z 1, 2, 4 lub 8 GB pamięci RAM. Mowa jednak o nowszym i szybszym standardzie - LPDDR4X-4267 zamiast dotychczasowego LPDDR4-3200. Pod względem pamięci wewnętrznej nadal dostajemy czytnik kart MicroSD, ale dodatkowo do dyspozycji jest interfejs PCIe 2.0 x1 umożliwiający podłączenie SSD z wykorzystaniem nakładki M.2 HAT.

Wśród innych wartych uwagi nowości z pewnością jest fabryczny włącznik, dedykowane złącze dla układów chłodzenia, RTC czy 4-kanałowe złącze MIPI dla kamer i wyświetlaczy.

Pierwsze zagraniczne recenzje wypowiadają się bardzo pozytywnie o Raspberry Pi 5. Chwalony jest skok wydajności, nowe dodatki i niewielki wzrost ceny. Zasadniczo jedyny minus to wysokie temperatury pod obciążeniem (87-90°C), a więc konieczność używania aktywnego układu chłodzenia.

Raspberry Pi 5 trafi do sprzedaży 23 października 2023. Sugerowane ceny to 60 GBP za model 4 GB i 80 GBP za 8 GB, czyli około 325 i 429 złotych. Wycena wersji 1 i 2 GB nie została zdradzona. Prócz tego do sklepów trafi nowa, oficjalna obudowa, chłodzenie i zasilacz USB typu C o mocy 27 W.

Źródło zdjęć: Raspberry Pi Foundation, Tom's Hardware

Źródło tekstu: oprac. własne