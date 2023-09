Intel Core i7-14700KF przetestowany. Procesor osiąga 6 GHz

W sieci pojawił się przedpremierowy test procesora Intel Core 14. generacji. Pozytywnie zaskakuje zarówno skok wydajności, jak i bardzo wysokie zegary.

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowych procesorów Intela, czyli odświeżonej serii Raptor Lake Refresh. Zgodnie z dotychczasowymi przeciekami flagowe, odblokowane modele Core i5, i7 oraz i9 z serii K i KF mają zadebiutować w sprzedaży już 17 października. Będą one nadal korzystały z gniazda LGA 1700.

Procesor Intel Core i7-14700KF jest aż o 18% wydajniejszy

W przypadku większości jednostek przewiduje się głównie wyższe taktowania oraz obsługę szybszych modułów RAM w standardzie DDR5. Jednak dwa CPU - Intel Core i7-14700K i Intel Core i7-14700KF - mają zaoferować większą liczbę rdzeni i wątków niż odpowiedniki w aktualnie dostępnej generacji.

W bazie wyników programu Geekbench pojawił się już test procesora Intel Core i7-14700KF, który sparowano z płytą główną GIGABYTE Z790 AORUS Master X oraz 48 GB (2x 24 GB) pamięci RAM DDR5. Mowa o wyniku 3097 punktów dla wydajności jednowątkowej i aż 21 196 punktów dla wydajności wielowątkowej. Oznacza to kolejno o 9% i 18% wyższą wydajność niż w przypadku Intel Core i7-13700K(F).

[GB6 CPU] Unknown CPU

CPU: Intel Core i7-14700KF (20C 28T)

Min/Max/Avg: 5467/5985/5902 MHz

Codename: Raptor Lake

CPUID: B0671 (GenuineIntel)

Single: 3097

Multi: 21196https://t.co/BP5xRy767Q — Benchleaks (@BenchLeaks) September 27, 2023

Tak znaczną poprawę wydajności zawdzięczany dwóm czynnikom. Po pierwsze lepszej konfiguracji rdzeni i wątków - 20R/28W vs 16R/24W, ale i wyższym taktowaniom - 5985 MHz vs 5400 MHz. Aktualnie jednak nie wiadomo czy wynik prawie 6 GHz to fabryczne ustawienia procesora, czy też OC ze strony testera.

Jak zwykle z ostatecznymi wnioskami radzimy wstrzymać się do oficjalnej premiery Intel Raptor Lake Refresh i niezależnych testów. Ważnym czynnikiem będą też ceny w sklepach, a plotkuje się, że nowe procesory mogą być droższe od swoich poprzedników z 12. i 13. generacji nawet o 10 - 15%.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Geekbench

Źródło tekstu: Benchleaks, oprac. własne