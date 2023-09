MSI prezentuje tanią klawiaturę mechaniczną dla graczy

Klawiatura mechaniczna dla graczy nie musi być ani duża, ani droga. Udowadnia to najnowszy model tajwańskiego producenta, czyli MSI Vigor GK50 Elite TKL.

W ostatnich latach klawiatury mechaniczne zasadniczo wyparły z rynku rozwiązania membranowe. Trudno się temu dziwić, gdy charakteryzują się one dłuższą żywotnością, niższym czasem reakcji i pozwalają na lepsze dostosowanie do swoich potrzeb - siła aktywacji, podświetlenie RGB LED i wiele innych.

MSI Vigor GK50 Elite TKL ma kosztować ok. 249 - 289 zł

Na rynku dostępne jest aktualnie całe zatrzęsienie klawiatur mechanicznych od różnych producentów. Różnią się one rozmiarem, materiałami, jakością wykonania, przełącznikami, dodatkami i ceną. A tak się składa, że MSI zapowiedziało właśnie kompaktową konstrukcję typu TKL skierowaną do graczy.

MSI Vigor GK50 Elite TKL to klawiatura mechaniczna o wymiarach 354 x 140 x 33 milimetrów i masie 617 gramów. Mamy tutaj do czynienia z bryłą pozbawioną bloku numerycznego. Tajwańczycy zdecydowali się na przełączniki Kailh - Blue, Red lub Box White - o żywotności do 50 milionów kliknięć.

Użytkownik ma do dyspozycji trzystopniową regulacją nachylenia (0°, 3° lub 7°) oraz odłączany przewód USB ułatwiający transportowanie klawiatury. Wisienką na torcie jest pełne podświetlenie RGB LED.

MSI Vigor GK50 Elite TKL trafi do sklepów w najbliższych tygodniach. Ma być to tańsza konstrukcja w cenie około 249 - 289 złotych. W zestawie dostaniemy dodatkowo key puller, futerał i dwa alternatywne key capy.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: oprac. własne