Zdradzono ceny Intel Raptor Lake Refresh. Jest dobrze

Mamy dobre wieści dla osób planujących kupić procesory Intel Core 14. generacji. Wygląda na to, że wbrew wcześniejszym plotkom wcale nie będzie dużo drożej.

W ostatnich dniach na łamach Telepolis dużo piszemy o nowych procesorach Intela. Mowa już była o dokładnej dacie premiery, wydajności modelu Intel Core i9-14900KF oraz Core i5-14600K. Nic w tym dziwnego, skoro rodzina Raptor Lake Refresh ma zostać zapowiedziana już za kilka dni podczas Intel Innovation 2023.

Procesory Intel Raptor Lake Refresh są średnio o 3,2% droższe

Oczywiście dla wielu osób kluczowym czynnikiem będzie cena nowych CPU. A tutaj plotkowało się w ostatnich tygodniach o podwyżkach nawet o 15%. Jednak jeden ze sklepów uchylił rąbka tajemnicy i nie wygląda to tak źle.

Kanadyjski sklep PC Canada dodał przedwcześnie do swojej oferty wszystkie modele Intel Core 14. generacji z serii K i KF wraz z cenami. Mowa o podwyżkach na poziomie od 2 do 4%, średnio jest o 3,2% drożej. Warto zauważyć, że podana waluta to dolar kanadyjski, nie amerykański. Dokładne ceny prezentują się następująco:

Intel Core i9-13900K vs Core i9-14900K - 808,99 -> 833,99 CAD (+3%)

- 808,99 -> 833,99 CAD Intel Core i7-13700K vs Core i7-14700K - 583,99 -> 597,99 CAD (+2%)

- 583,99 -> 597,99 CAD Intel Core i5-13600K vs Core i5-14600K - 436,99 -> 453,99 CAD (+4%)

- 436,99 -> 453,99 CAD Intel Core i9-13900KF vs Core i9-14900KF - 775,99 -> 795.99 CAD (+3% )

- 775,99 -> 795.99 CAD ) Intel Core i7-13700KF vs Core i7-14700KF - 538,99 -> 559,99 CAD (+4%)

- 538,99 -> 559,99 CAD Intel Core i5-13600KF vs Core i5-14600KF - 402,99 -> 415,99 CAD (+3%)

Daje nam to równowartość od 1339 do 2685 złotych. Oczywiście może być to również tylko wypełniacz, ale wtedy sklepy mają w zwyczaju podawać znacznie wyższe ceny. Tak czy siak dla polskich konsumentów większe znaczenie będzie miała sugerowana cena w Europie. A tą powinniśmy poznać już za kilka dni.

Na koniec warto przypomnieć, że pierwsze procesory Intel Raptor Lake Refresh zadebiutują w sklepach 17 października. Nadal korzystają one z gniazda LGA 1700, a więc nie ma potrzeby wymiany płyt głównych na nowe. Wystarczą dotychczasowe platformy z chipsetami Intel 600 i 700.

