Wyniki są jednoznaczne. Intel zostawia AMD daleko w tyle

Pojawiły się kolejne testy wydajności nadciągającego procesora od Niebieskich. Intel Core i9-14900KF spuszcza łomot flagowcowi AMD z pamięcią 3D V-Cache.

Już za kilka dni rozpocznie się w USA wydarzenie Intel Innovation 2023. Wiele osób zakłada, że to właśnie tam Niebiescy zapowiedzą nowe procesory Intel Raptor Lake Refresh oraz mobilne Intel Meteor Lake. Wydaje się to więcej niż prawdopodobne, bowiem w sieci przybywa testów wydajności obu wspomnianych rodzin.

Flagowiec Intela będzie o 17% wydajniejszy niż AMD

W bazie wyników Geekbench pojawiły się dwa nowe wpisy dotyczące Intel Core i9-14900KF. Jest to 24-rdzeniowy i 32 wątkowy procesor z taktowaniem 3,2 GHz bazowo i do 6,0 GHz w trybie Boost. Konfiguracja jest więc bardzo podobna do dostępnego już w sklepach Intel Core i9-13900K(F).

Opisywany Intel Core i9-14900KF sprawdzany był na płycie głównej ASRock Z790 Taichi wraz z 32 GB pamięci RAM DDR5 z efektywnym taktowaniem 7000 MHz. Pozwoliło to uzyskać 3322 i 3347 punktów w teście wydajności jednowątkowej oraz 22 895 i 23 051 punktów w teście wydajności wielowątkowej.

Innymi słowy Intel Core i9-14900KF jest kolejno o 13% i 15% wydajniejszy niż Core i9-13900K(F). Jeszcze lepiej wygląda to w zestawieniu z najdroższym i najmocniejszym procesorem Czerwonych. Intel Core i9-14900KF jest o około 15,3% i 17,2% wydajniejszy niż AMD Ryzen 9 7950X3D.

Oczywiście z ostatecznymi wnioskami warto wstrzymać się do oficjalnej premiery i niezależnych testów. Zwłaszcza, że Geekbench 6 to tylko jeden z benchmarków i to niekoniecznie najlepszy.

Zgodnie z najnowszymi informacjami seria Intel Raptor Lake Refresh trafi do sprzedaży 17 października. Na start dostępnych będzie sześć modeli Intel Core i9-14900K(F), Intel Core i7-14700K(F) i Intel Core i5-14600K(F). Reszta pojawi się dopiero w przyszłym roku, w okolicach targów CES 2023 w styczniu. Plotkuje się, że nowe procesory będą o 10-15% droższe. Nie będzie jednak konieczności kupowania nowych płyt głównych.

