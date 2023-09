Kupujesz nowe SSD? W takim razie miej się na baczności

Wygląda na to, że pogoń za technologicznymi nowinkami nie zawsze się opłaca. Większość dostępnych w sprzedaży nośników SSD PCIe 5.0 x4 ma poważny problem.

Nośniki półprzewodnikowe w standardzie PCI Express 4.0 już dawno osiągnęły kres swoich możliwości, a w sklepach można znaleźć całe zatrzęsienie modeli o flagowej wydajności. Na szczęście zarówno procesory AMD Ryzen 7000, jak i Intel Core 12. i 13. generacji wprowadziły pod domowe strzechy interfejs PCIe 5.0.

Najnowsze SSD przegrzewają się i całkowicie wyłączają

Teoretycznie PCI Express 5.0 x4 umożliwia transfery na poziomie do 14 000 MB/s. Dla porównania standard PCI Express 4.0 x4 to do 7000 MB/s. Na rynku jednak dostępny jest jak na razie tylko jeden kontroler PCIe 5.0 x4 - Phison E26, ale nośniki z nim oferują wydajność do "zaledwie" 10 000 - 12 000 MB/s.

Wraz z popularyzacją SSD PCIe 5.0 x4 w sieci przybywa kolejnych doniesień o problemach z nimi. Pochodzą one zarówno od konsumentów, jak i recenzentów. W skrócie nośniki takie jak Crucial T700, Seagate FireCuda 540, GIGBAYTE Aorus Gen 5 10000 czy ADATA Legend 970 mają problem z temperaturami.

Zjawisko dławienia termicznego w świecie nośników półprzewodnikowych nie jest niczym złym. Tutaj jednak nie dochodzi do spadku wydajności, a całkowitego wyłączenia się kontrolera, a więc utraty dostępu do SSD. Redakcja TechPowerUP potwierdziła, że ich egzemplarz Corsair MP700 wyłączał się po zaledwie 85 sekundach odczytu i 55 sekundach zapisu. Podobne informacje przekazało niemieckie ComputerBase i HardwareLuxx.

Amerykanie szybko zareagowali wydając aktualizację firmware i Corsair MP700 już się nie wyłącza, tylko obniża wydajność, gdy temperatury są zbyt wysokie. Gorzej wygląda sprawa z pozostałymi SSD PCIe 5.0 x4.

Podsumowując decydując się na kupno nowego nośnika półprzewodnikowego najlepiej nadal wybierać flagowe modele z interfejsem PCIe 4.0 i czekać na pojawienie się innych, chłodniejszych kontrolerów PCIe 5.0. Osoby chcące jednak kupić SSD PCIe 5.0 powinny wybierać modele z porządnym układem chłodzenia.

